Mga atletang Pinoy bumida sa Qatar

DOHA - Kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Sport for Development and Peace kamakailan, pinasalamatan ng Philippine Embassy sa Qatar ang world-class Filipino athletes na lumahok sa iba-ibang sporting events sa Doha.

Taunang ginaganap tuwing April 6 ang International Day of Sport for Development and Peace na naglalayong makapangalap ng suporta at masolusyonan ang ilang isyu sa sports tulad ng gender parity, mga oportunidad sa differently-abled individuals at pagsulong sa UN Sustainable Development Goals.

“Scoring for People and the Planet,” ang naging tema ng pagdiriwang ngayong taon. Isa sa mga nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Filipino gymnastics sensation na si Carlos Yulo.

Si Philippine Ambassador to Qatar Lilibeth V. Pono (pangalawa mula kaliwa) kasama si Carlos Yulo (pangatlo mula kaliwa) sa Doha leg ng 15th Artistic Gymnastics World Cup. (Doha PE photo)

Mismong si Philippine Ambassador to Qatar Lillibeth Pono ang nanood sa Aspire Dome sa Doha nang hakutin niya ang tatlong medalya; gold sa floor exercise, silver sa parallel bars at bronze sa vault.

Naungusan ni Yulo ang kanyang mga karibal sa nasabing events para makuha ang slot sa Paris 2024 Summer Olympics. Umaapaw ang kasiyahan ng mga Pilipinong nakasaksi sa tagumpay ni Yulo sa Doha.

Nanggaling din sa Doha noong Marso ang Philippine men’s national football team, ang Azkals. Pinangunahan ni team captain Neil Etheridge ang Azkals sa Qatar para sa kanilang friendly match kontra Jordan sa Saoud bin Abdulrahman Stadium.

Si Ambassador Pono (nakaupo sa center seat, pangalawa mula kanan) kasama ang mga miyembro ng Philippine men’s national football team, ang Azkals. (Doha PE photo)

Bilang kinatawan ng Pilipinas sa international football meets, nagbigay inspirasyon ang Azkals sa mga kabataang Pilipino na nahihilig sa football kahit mas popular sa Pilipinas ang basketball.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.