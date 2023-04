Chartered flight ng mga pauwing Pinoy mula Sudan inaasikaso na

MAYNILA - Inihahanda na ang mga chartered flight ng mga pauwing Pinoy mula sa Sudan, sa gitna ng bakbakan sa lugar.

Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nakatutok ang ahensiya sa kapakanan ng mag Pinoy repatriates mula sa Sudan.

Kasama aniya sa mga pinaghahandaan ng kanilang team ay ang pagkuha ng chartered flight para tuluyang maiuwi sa Pilipinas ang ating mga kababayan na tumakas sa gulo sa Sudan.

“We are now exploring the possibility of a chartered flight to bring the 340 Filipinos home and certain arrangements have to be made so yung DMW home office andiyan naman si acting secretary Bernard Olalia kindly look into this we’re closely with OWWA para isang ano na lang - kasi kung makikipag-bakbakan pa tayo sa tickets that means tatagal pa sila sa Cairo,” ani DMW chief Toots Ople.

Sa virtual press briefing ng DMW, sinabi ni Ople na maituturing na water under the bridge na ang mga reports na may nagrereklamong Pinoy na kasama sa unang batch ng repatriates dahil sa kawalan umano ng pagkain at maayos na matutuluyan doon.

Paliwanag ni Ople, ang katotohanan sa sitwasyon doon ngayon ay ang kakulangan din ng mga staff ng Philippine Embassy na mag-aasikaso sa mga pauwing Pinoy.

"II think hindi naman question yung kahandaan eh…it’s just that yung circumstances mahirap kasi nga alam mo., suwerte din nga na nakakuha ng bookings… Ang totoo ‘nyang short on staff din ang embassy natin and si ambassador nga mamaya, sabi namin kaialangan magpahinga din siya,” sabi ni Ople.

Nilinaw ng kalihim na hindi nila sinasabing perpekto ang nagiging pag-asikaso sa mga Filipino repatriates pero ginagawa aniya nila ang lahat.

“We’re not claiming perfection, we’re saying that were doing the best under this challenging circumstances… Pero ngayon I can say with all honesty and full confidence na okay na sila…If you want to reach out and ask them go ahead kasi we spend time talking to them…we visited them ako personally nai-kuwento nila yung pinagdaanan nila," ani Ople.

Sa ngayon nasa Egypt ang grupo ni Ople at pahirapan aniya ang pagkuha ng mga hotel na matutuluyan doon.

“Ang sitwasyon din dito ay punuan ang mga hotels - dito man sa Abu Simbel which is 20-30 minutes away from the border at doon din sa Aswan which is a major tourism destination nakita namin sa Aswan even Usec. Hans and myself couldn’t get any hotel rooms. Nag-aagawan sa hotel bookings yung usual tourists plus yung spill over na galing sa Sudan border,” ayon kay Ople.

Kuwento pa ni Ople, may isang Filipino nurse ang natulungan nila matapos bigyan ng ayudang pinansiyal pero mas pinili aniya nitong hindi na umuwi ng Pilipinas.

“Nakita namin siya she is a nurse to an elderly Sudanese woman na may Alzheimers so isinama siya ng kanyang employer sa pag-cross ng border and kasama sila sa nakita namin na naghahanap ng matutuluyan so nabigyan din natin ng 200 in financial aid yung ating kababayan na nurse. Ang sabi niya, hindi daw niya maiiwan yung pamilya," ani Ople.

"They’re emotionally attached to each other so ang assessment eh hindi naman nila pababayaan si Jinky and vice versa."

Kumbinsido si Ople na matatagalan pa ang krisis sa Sudan na nakaapekto sa mga Pilipino doon.

Hinimok ng kalihim ang mga natitira pang Pinoy doon na umuwi na lang ng bansa.

“Makakabalik naman ‘pag normal na yung sitwasyon pero hanggat maari uwi na lang and be safe with your families,” panawagan ni Ople.

Sabi ni Ople, pag-uusapan nila ang hiling ng ilang mga Pinoy na nais umuwi ng bansa kasama ang kanilang mga asawang Sudanese.