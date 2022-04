Nagkasalubong sa isang mall sa Makati ang mga tagasuporta nina Bongbong Marcos at Leni Robredo, kapwa tumatakbong pangulo sa halalan 2022, nitong Huwebes. Screenshot mula sa video ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

Tila may namuong tensiyon sa pagitan ng mga tagasuporta ng presidential candidates na sina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Vice President Leni Robredo sa isang mall sa Makati City, Huwebes.

Nagpakita ng puwersa ang parehong grupo habang namamasyal sa Rockwell Powerplant Mall, kung saan nagsama-sama ang mga nakapulang Marcos supporters at ang mga nakakulay rosas na tagasuporta ni Robredo.

PANOORIN: Sabayang nag-chant ang mga taga suporta ng dalawang grupo sa isang mall sa Makati City. Panay naman ang pagmomonitor ng mga gwardia para maiwasang may mamuo pang tensyon sa magkabilang panig @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/yXkx5PFrUt — Joyce Balancio (@joycebalancio) April 28, 2022

Nang magsalubong sila sa lower ground floor ng mall, nagpalakasan ng chant ang 2 grupo ng "Leni" at "BBM".

Kapansin-pansin naman na tumaas ang presensiya ng mga security guard sa nasabing mall para iwasang lumala ang tensiyon.

Nagkalat naman sa mall ang mga security guard na nakamonitor sa dalawang grupo @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/1aQgXMKotT — Joyce Balancio (@joycebalancio) April 28, 2022

Sabi ng ilang tagasuporta ni Marcos, gusto nilang labanan ang mga komento laban sa supporters ng UniTeam.

"Kasi one time we went to a coffee shop, and they said, 'Ma'am we are so happy that you are here dahil iyong mga BBM daw hindi kaya mag-Starbucks, at hindi nagmo-mall.' Sabi namin, ano?" sabi ni Frannie Romualdez, first cousin ni Marcos.

Gustong ipakitang ng mga taga suporta ni Marcos na mayroon din mula sa “class A-B” na boboto sa Uniteam. Ito ay matapos makarinig ng mga komento na “hindi kayang mag-Starbucks” at “hindi nagmo-mall” ang mga supporter ni BBM @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/V0mzV7xLlV — Joyce Balancio (@joycebalancio) April 28, 2022

Kaniya-kaniya namang pakulo ang mga tagasuporta ni Robredo.

May namimigay ng pulang rosas, habang may isang nagdala pa ng malaking pink stuffed bear na tinawag nilang "Leni Bear".

"There's is a call from the other side that they will be here. Knowing that 'Leni Bear' is an everyday thing here in Rockwell, their objective of coming over, the Kakampinks are also present to give support to me and Leni Bear," sabi ng may bitbit nitong si Mike Marcaida.

Nasa nasabing mall din ang convenor ng opposition coalition 1Sambayan na si Howard Calleja.

"One week na lang, wala nang urungan ito sa laban sa ating kampanya para kay Leni at Kiko. So kung meron man d'yan na nagtatangka o whatever, poprotektahan namin si Leni bear hanggang dulo. Todo na ‘to! Para sa pagprotekta natin kay Leni at Kiko at sa pagprotekta natin sa ating boto come May 9," sabi ni Calleja.

Nasa 11 araw na lang ang natitira bago ang halalan sa Mayo 9.

