Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.1 na lindol

Phivolcs image

Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang bayan ng Santa Monica sa Surigao del Norte 7:42 Huwebes ng gabi.

Ayon sa Phivolcs, nasa 8 kilometro hilagang-kanluran ng Santa Monica ang sentro ng lindol na may lalim na 64 kilometro.

Naramdaman ang Intensity 3 sa Surigao City.

Naitala naman ang Instrumental Intensity 2 sa Abuyog at Hilongos sa Leyte; Saint Bernard sa Southern Leyte at Cabadbaran City sa Agusan del Norte, habang Instrumental Intensity 1 naman ang naitala sa Dulag at Palo, Leyte; Sugod, Southern Leyte at Gingoog Misamis Oriental.



Naramdaman din ang pagyanig sa Butuan City at ilang bahagi sa Agusan del Sur.

Walang naitalang pinsala pero aasahan ang mga aftershocks, ayon sa Phivolcs.

- ulat ni Lorilly Charmane Awitan