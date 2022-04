Mga Pilipino sa Vietnam nakaboto na via postal mail

HO CHI MINH CITY, VIETNAM – Nakaboto na ang ilang mga kababayan sa Ho Chi Minh City sa pamamagitan ng postal mode of voting. Mayroong 2,085 certified registered overseas Filipino voters sa bansa.

Sa panayam ng TFC News sa SAPI o Samahang Pinoy Vietnam, ibinahagi ng kanilang Presidente na si Gerard Ruivivar ang apat (4) na paraan ng overseas voting o OV sa bansa mung saan pwedeng makapamili ang botante.

“Nagbigay po ng options ang Embahada kung paano bumoto. Una, ang pagpapadala ng balota via postal mail. May accredited courier po ang Embahada at maaring ipadala ang balota pabalik sa kanila ng free of charge. Pangalawa, may magaganap na consular mission sa katapusan ng buwan (April 30) at maaaring dun kunin ang balota at pagkatapos sagutan, ibalik agad sa staff ng Embassy. Pangatlo, maaaring magtungo sa ating Embahada sa Hanoi upang doon bumoto. Ang pang-apat, maaari ipadala ang balota gamit ang ibang courier service basta aabot ito bago mag May 9 ng 6:00 pm,” sabi ni Ruivivar.

April 25, 2022, natanggap ni Ruivivar ang kanyang balota kung saan mano-mano ang pagsusulat ng pangalan ng mga kandidato.

SAPI President Gerard Ruivivar habang mano-manong sinasagutan ang kanyang balota

“Ako ay lubos na nagalak dahil nakarating sa akin ang balota ng walang aberya. Na-excite din syempre kasi nararamdaman ko na “I belong” kahit wala ako sa Pilipinas, magkakaroon ako ng pagkakataon na gamitin ang aking karapatang pumili ng mga bagong pinuno ng ating bansa,” sabi ni Ruivivar.

Larawan ng balotang natanggap ng mga Pilipino sa Vietnam

Bagamat mas gusto niyang bumoto ng personal sa voting site, isa pa sa kababayang nakaboto na sa pamamagitan ng postal mode ay ang 45 anyos na si Myra Jene Opena, isang technical manager sa garments company, halos sampung (10) na siya sa Vietnam. At pareho ni Ruivivar, na-excite rin si Opena nang matanggap ang kanyang balota.

Si Myra Jene Opena, Pilipinong botante sa Vietnam na nakatanggap ng balota at bumoto via postal mode of voting

“…because I can exercise my right to select the leaders who I feel that can serve better and can make the country better.

I received my ballot on April 11. Voted the next day and sent it back to Embassy via EMS (accredited courier ng Embassy). Ok naman ang system of voting but it would be better if we could have voted physically sa Consulate or Embassy. But they have scheduled it (the consular mission) on a long holiday so I preferred to send it to me via mail,” sabi ni Opena.

Parehong umaasa sina Ruivivar at Opena na ang Halalan 2022 ay magdudulot ng magandang pagbabago para sa Pilipinas.

“Ang darating na halalan ngayong Mayo 2022 ay isang pagpapatunay na buhay ang ating demokrasya. Bilang isang Pilipino, pinagkalooban tayo ng karapatan na mamili ng mga bagong pinunong marangal at may pamantayang moral na may kakayanang itataguyod ang ating bayan. Ang pagboto ay isang pagpapatotoo na ako ay isang responsableng mamayan na kahit andito ako o kami sa Vietnam o saan mang panig ng mundo, aming ihahayag and aming paniniwala sa puso, isip at gawa. Ang aming boto ay magsisilbing ambag sa ating kasaysayan and this is a defining moment for me as a Filipino citizen,” sabi ni Ruivivar.

“Of course, the next President and Vice President should be dedicated, honest, not corrupt…He/She should be independent also and has a strong stand on democracy and concern for the Filipino people. He/She should be transparent, and doesn’t have any criminal records in the past, a good leader prioritizes the Filipino welfare more than anything else,” ani Opena.

Hinihikayat naman ni Ruivivar ang mga kababayan sa Vietnam na bumoto at pumili ng tamang kandidatong mamumuno para sa mga Pilipino sa susunod na anim (6) na taon para sa pagka Pangulo at Pangalawang Pangulo:

“Hinihikayat ang ating kapwa Pilipino dito sa Vietnam na magtungo sa magaganap na mobile consular mission o magtungo sa ating pasuguan upang makaboto sapagkat ito ay ating karapatan. Maging masusi po sa pagpili ng mga ihahalal na mga bagong pinuno at siyasatin ang track record ng bawat kandidato. Ito ay isang pagkakataon para ating lahat na ihayag ang ating saloobin at iparamdam ang malasakit sa ating bansa at sa kinabukasan nito.”