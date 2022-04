MANILA – Mahigit 40 volunteer groups ang nagsama-sama nitong Huwebes, para ianunsyo ang paglipat nila ng suporta para sa kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso.

Ang mga bagong volunteers ni Domagoso ay dating mga tagasuporta nina dating Sen. Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Sen. Manny Pacquiao at Vice-President Leni Robredo.

Sa naturang pagtitipon sa isang hotel sa Quezon City para ihayag ang kanilang paglipat ng suporta kay Domagoso, dumalo rin ang artistang si Vivian Velez na kilalang Duterte supporter na naging Isko Coalition convenor, at ang singer at PAGCOR Assistant Vice President Jimmy Bondoc.

Ilang miyembro ng mga sumusunod na grupo ang nagpahayag ng suporta para kay Domagoso:

Philippine Medical Association

United Defenders for Democracy and Sovereignty (UDDS)

Basta Tayo Sama-Sama (BTS)

Indigenous People of Mindanao

1DDS

Alliance BBM Movement

El Shaddai

Kilusang Bagong Lipunan (KBL)

Mayroon ding kinatawan mula sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF), Labor Party, FPJ Volunteers at Marcos Pa Rin Movement.

Nauna nang inendorso ng United Bangsamoro Justice Party (UBJP) ang kandidatura ni Robredo, at hindi pa nagbibigay ang mga opsiyal ng partido kung ilan sa kanilang mga miyembro ang lumipat sa kampo ni Domagoso.

Ayon sa Alagang Isko Association ang nagsama-samang grupo ay binubuo ng nasa 10 milyong supporters sa buong bansa.

Kasama ang dati nang volunteers ni Domagoso, nagsindi ng asul na kandila ang lahat at nag-alay ng dasal. Ang lead convenors ng bawat grupo at inihayag ng kani-kanilang statement sa paglipat ng suporta saka sila pumirma sa manifesto.

"Ang nagsama-samang grupo ay ang tinatawag nilang the silent majority," sabi ni Cicero Lumawig ng Isko Northern Alliance.

"Hindi lahat ng nasa Luzon ay BBM supporters. Walang solid north. Kami ang lalansag sa solid north."

Ang director ng Manila Muslim Affairs na si Shane Muhamad Sakaluran sinabing si Domagoso lang ang alkaldeng kumikilala at nagbigay-halaga sa Muslim community sa Manila.

Ayon naman sa National Chairman ng BTS na si Atty. Warren Ruiz, ang BTS na isang solid north supporter ay iniba na ang ibig sabihin ng BTS.

Dati raw ito ay kay “Bong-Bong Tayo Sasama” pero ngayon ito ay may iba ng kahulugan – “Basta Tayo Sama-sama” at “Basta Tayo ay Switch na kay Isko.”

Sa isang panayam sa Bacolod City, nagpasalamat si Domagoso sa mga bagong taga-suporta na lumipat ilang linggo bago ang araw ng halalan.

"Matutuwa ka talaga na tahimik lang ang tao talaga," sabi ng alkalde.

"Ayokong pangunahan pero I’m happy na malaking grupo ’yan ... They are volunteering. You lose some, you gain some," aniya.