MAYNILA - Binabantayan ngayon ng Department of Health ang mga close contact ng unang kumpirmadong tinamaan ng BA.2.12 sublineage ng omicron variant.

Aabot sa 14 na close contacts ang unang kaso ng BA.2.12 sublineage omicron ang natunton ng ahensiya, na isang Finnish national na pumunta ng Pilipinas noong Abril 2.

Nakarekober na ang babae at nakabalik ng Pilipinas.

Siyam sa kanila ay galing Quezon City, 5 naman sa Benguet at 30 sa mga nakasabay niya sa eroplanong papuntang Manila.

Nagpakita siya ng sintomas gaya ng pananakit ng ulo at lalamunan at kinabukasan ay nakumpirmang positibo sa COVID-19.

Ayon sa Department of Health, ilan sa mga close contact ay na-test na at kalauna'y nagnegatibo.

Pero ang DOH sa Cordillera tinututukan ang mga close contacts na naroon, na aabot na sa 8.

"Naka-8 tayo base 'yun sa definition talaga ng close contact at itong walong ito, dalawa rito ay na-test, negative. The rest, 'yung anim ay asymptomatic naman," ani DOH Cordillera regional director Dr. Rio Magpantay.

Unang nai-report ang BA.2.12 sa Amerika at itinuturong dahilan ng muling pagdami ng kaso sa ilang lugar.

Sinasabing 93 porsiyento ng mga bagong kaso sa Amerika ay dahil sa BA.2.12.

"This is 2.5 times more transmissible than the original omicron variant, but what they have said is that is has not shown that it is more severe, it produces infections compared to the omicron variant," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, walang magbabago sa paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa kabila ng pagkaka-detect ng bagong omicron sublineage.

Base kasi sa kasulukuyang metrics, hindi pa naman umaabot sa puntong kailangang magtaas ng alert level.

Dapat rin daw maintindihan na bukod sa nabawasan ang pagiging severe ng sakit na dulot ng omicron, magkaiba na ang sitwasyon ngayong 2022 kumpara noong unang bahagi ng pandemya.

"More than majority already got their vaccination and exposure to the infection, both having provided protection. So this is not 2020. This is 2022, we’ve already, 74-75 percent of our target population are already protected. But of course the booster is why we are pushing for it, because of the waning immunity over time," ani DOH Secretary Francisco Duque.

Para kay Duque, hindi na kailangang mag-panic ang publiko sa kabila ng pagpasok ng omicron sublineage.

Pero para sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, dapat pa ring mabahala ang publiko.

"Pag sinasabing mababahala ba tayo, yes we have because of, one, there are a lot of these super spreader events like the election campaign and at the same time 'yung booster uptake natin medyo mababa. These are two main reasons. And of course pag sinasabi nating mga ganitong klaseng panahon, marami na ring nagbaba ng face mask," ani Solante.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News