Bukod sa COVID booster, publiko hinikayat na magpa-flu shot

MAYNILA - Hinikayat ng mga doktor ang publiko na magpaturok ng bakuna laban sa ordinaryong trangkaso, ngayong may banta ng pagsipa ng COVID-19.

Pero nilinaw ng mga eksperto na hindi ito dapat gawing pamalit ng booster shot kontra COVID-19 dahil magkaibang virus ang nagdudulot ng COVID-19 at ng ordinary flu.

"Lalong lalo na yung may mga pre-existing medical conditions, kasi nga 'pag kayo ay nagkaroon ng flu which is very common every year, pwede ka magkaroon ng flu madalas. Dun sa mga (may) pre existing condition, nagkakaroon sila ng mas mabigat na. So yung iba, inatake ng hika, COPD, yung iba puso. So para mapigilan natin ito, ang pinakamaganda mapigilan natin ang flu para di na sila ma-admit," ani Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin.

Paliwanag naman ng isa pang doktor na si Dr. Lalaine Macatangay, taunan ang flu vaccine dahil gaya ng COVID-19 virus, nag-iiba rin ang strain o nagbabago ang anyo nito.

"Kasi every year, nagbabago ang strain ng virus. Yun din ang dahilan kung bakit every year, updated ang protection natin against flu. So kung iba ang strain na ngayon, it will not protect you from the strain next year. So next year, kailangan mo ng panibagong vaccination," ani Macatangay.

Kahit medyo matagal pa ang tag-ulan, year-round o halos buong taon namang tumatama ang trangkaso. Kaya mas maigi umanong may panangga na flu vaccine.

