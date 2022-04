Brgy. chairman patay sa pamamaril sa Digos City

DAVAO DEL SUR — Patay sa pamamaril ang chairman ng Barangay San Jose sa lungsod ng Digos matapos itong pagbabarilin ng isang di pa nakikilalang salarin Miyerkoles ng hapon.

Sa inisyal na imbestigasyon, galing barangay hall ang biktimang si Angelito Balasbas at papasok na siya ng bahay nang barilin.

Idineklarang dead-on-arrival ang biktima sa ospital.

Matapos ang insidente, nag-isyu ng bagong executive order si Davao del Sur Governor Marc Douglas Cagas na magpapatupad ng curfew at regulasyon sa mga aktibidad na isasagawa sa probinsya.

Nakasaad sa Executive Order No. 24 na maliban sa pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19 sa probinsya, pagpatutupad din ito ng mahigpit na seguridad sa gitna ng banta ng mga krimen.

Sa Facebook post ng gobernador, sinabi din nito na kailangang maghigpit ang mga otoridad lalo na at papalapit na ang halalan.

“This Executive Order No. 24 is necessary to ensure the welfare of our Citizens in Davao Del Sur, in light of recent events, amount to grave and imminent threat and danger to people and to the electoral process. This is for democracy, to ensure that there shall be a fair, honest, peaceful and credible May 9, 2022 elections. Thank you for your cooperation and understanding,” ayon kay Cagas.

Kilalang kaalyado ng mga Cagas si Balasbas.

Ang curfew ay mula 9 p.m. hanggang 4 a.m. para sa lahat ng residente ng probinsya maliban na lang sa mga may trabaho, emergency, at mga bumibyahe sa kalsada.

- Ulat ni Chrislen Bulosan