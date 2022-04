Dalawang pulis na umano'y kasama sa 10 suspek sa isang robbery at carjacking ang inaresto sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija noong Lunes.

Ayon kay Police Brig. Gen. Matthew Baccay, director ng Police Regional Office 3, sangkot ang mga suspek sa pagnanakaw ng isang Chevrolet Captiva sa Barangay Sto. Domingo, Quezon City

Pagmamay-ari ang sasakyan umano ng mga Chinese at isang Pilipino.

Sa isinagawang hot pursuit operation sa Barangay Marcos Village, Palayan City, Nueva Ecija inaresto ang pitong lalaki at narekober ang nanakaw na sasakyan, kabilang ang ilang baril, bala, hand grenade at mga cellphone.

Nang arestuhin, kinilala ng mga suspek ang tatlo pa nilang kasabwat na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga pulis sa Cabiao.

Ayon kay Baccay, ang mga nahuling pulis miyembro ng Cabiao Municipal Police Station.

"Active policeman itong dalawang ito. When they were arrested, as a matter of fact, naka-uniform yung isa ... Sa police station siya naaresto," aniya.

Posibleng mga miyembro umano ang mga ito ng sindikato, ayon sa awtoridad.

Lahat ng mga naarestong suspek ay dinala sa Quezon City Police District at mahaharap sa kasong robbery in band and carnapping habang mahaharap din sa kasong administratibo ang 2 sangkot na pulis. – Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC