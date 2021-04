QCPD, nag-'overreact' sa pag-iimbestiga sa Maginhawa pantry, ayon sa opisyal ng PPSC

MAYNILA - Nag-"overreact" ang Quezon City Police District (QCPD) sa pagsilip sa nagpasimula ng Maginhawa Community Pantry na si Patricia Non, ayon sa isang opisyal ng Philippine Public Safety College (PPSC).

Ayon kay PPSC Vice President for Administration Police BGen. Fernandino Sevilla, hindi napag-isipan ng husto ng QCPD ang pag-check kay Non.

Hindi umano sanay sa intelligence gathering ang mga pulis kaya nauwi sa red-tagging ang issue.

“Sa actuations, response ng QCPD, naging over, nag-overreact agad, meaning hindi napag-isipan ung paano iche-icheck si Non, ganun ganun eh, ang nangyari o hanapin niyo, tingnan niyo yung ganit ganito, so hindi mga intel trained yung nag-ano, yung nag monitor, ayan na kumalat," aniya.

Dagdag pa ni Sevilla, maganda sana ang nais na mangyari ng QCPD, ngunit hindi gaanong na-supervise ang mga tao nito. Giit niya, dapat kalkulado ang pagtugon sa mga aktibidad ng ilang grupo.

“Maganda yung gusto nilang mangyari, but na-elevate nga dun sa security issue, so yun ang magandang aspeto nung tingin ko, medyo nagkamali ang QCPD dun, I think hindi na-supervise masyado ng mga leaders nila, para bang nag-react agad, response, para bang simple response to crime, mali, so tamang tama, yun ang gustong gusto nila diba, that’s the best time for us to have these, a matter of propaganda, so natalo tayo doon," dagdag pa niya.

Ang ikinabahala naman ni Police Lt. Col. Jomarick Felina, Force Commander ng Mountain Province Provincial Police Mobile Force Company, ay ang paggamit ng mga community pantry sa katagang “Magbigay ayon sa kakayahan, Kumuha batay sa pangangailangan” na isa sa pilosopiya ng "Father of Communism" na si Karl Marx.

Bagay na maaari umanong maging mitsa para magalit sa gobyerno ang mamamayan na hirap ngayon dahil sa pandemya.

"That is the dictum because, 'yun naman talaga yung very basic na pag-encourage o pag-instigate, o pag-trigger ng tinatawag na hatred to the govermment.” “Itong province ko, talagang ramdam yung hirap ng mga walang wala talaga and then suddenly, may magpu-put up ng community pantry and then magkaganyan, may mga sasakay sa ganyang dictum, eventually talagang iingay o kaya maano yung puso nila o maaano yung feeling nila na magkaroon ng hatred sa government," aniya.

Para naman kay Dr. Romeo Magsalos, Dean ng National Police College, eye-opener sa gobyerno at publiko ang mga nagsulputang community pantry. Palatandaan umano to marami ang nagugutom dahil sa pandemya.

Hindi rin sang-ayon si Magsalos sa bersyon ng community pantry ng ilang sangay ng PNP na “Barangayanihan”. Ayon sa kanya, mas mabuti na lumikom na lang ng pondo at ipamahagi ito sa mga lehitimong charitable organizations. mas mahalaga umano ang trabaho ng pulis bilang mga public servant o security personnel kumpara sa pag-oorganisa ng mga kahalintulad na proyekto.

"It’s both an eye opener to the government and to us people, there is a pandemic, may nagugutom, maraming nangangailangan, that’s very clearly stated and I think we all agree na maraming nagugutom, kaya ito yung nagiging, dinudumog ng mga tao. But tama rin yung reaction na there are 350 community pantries in the entire country, there are 350 points or locations na napakalaki ng chance na mag-transmit noong virus, kasi imaging there are 350 and you know ang mantra ng government is to stay home, stay home, everybody stay home, minimize your ano, hindi naman essential yung lakad, let’s all stay inside the house," aniya.

Tinalakay naman ni PPSC President Police Lt. Gen. Ricardo de Leon, ang panganib na maaaring maidulot ng pagdagsa ng tao sa mga community pantry ngunit pinaalalahanan ang mga estudyante na imbis na mauwi sa red tagging, maghanap ng solusyon sa mga problema na isasaalang-alang ang kapakanan ng publiko.

"We can all be activists, but positive activism, at iyan ang pinakamahalaga, how can we provide a solution to the problem rather than always barking on certain issues, mag-provide tayo, and there is nothing wrong as far as, for me, NPC is patriotism and opening of the heart, the caring heart, iyan ang pinakamahalaga sa lahat," aniya.

