PH Red Cross nagbukas ng emergency field hospital

Dahil patuloy na puno ang mga ospital, nagbukas ang Philippine Red Cross ng emergency field hospital sa Quezon City para sa mga pasyenteng may COVID-19.

Pinangunahan nitong Miyerkoles ni PRC Chairman Sen. Richard Gordon ang pagbubukas sa publiko ng 18 tents na may tig-8 kama para sa mga mild hanggang moderate COVID-19 case.

Ayon kay Gordon, ang field hospital, na kayang tumanggap ng hanggang 144 pasyente, ay magsisilbing extension ng Lung Center of the Philippines.

May naka-standby na oxygen tanks, ECG machine, intubation set, at iba pang basic ward facilities na kayang tugunan ang mild to severe COVID-19 cases.

May air-conditioning unit din ang bawat tent para matiyak na may maayos na ventilation o pagdaloy ng hangin.

Maihahalintulad umano ang setup ng mga emergency field hospital sa mga ospital na ginagamit sa giyera. Sa pagkakataong ito, ang giyera ay ang laban sa pandemya.

"Itong nakikita niyo ngayon, tunay na ospital to, ito ang ospital na ginagamit 'pag panahon ng giyera," sabi ni testing czar Vince Dizon.

Ang problema na lang ngayon sa giyera ay ang dagdag na sundalo o health care workers.

Ayon kay Dr. Noel Bernardo, head ng emergency field hospital, target nilang makakuha ng 20 doktor, 70 nurse at 100 pang auxiliary personnel para mapatakbo nang maayos ang pasilidad.

Pero aminado si Bernardo na hirap sila ngayong maka-recruit ng mga nurse dahil sa takot na mahawa ng COVID-19.

Sa ngayon, umabot na sa 1,020,495 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 67,769 ang active o nananatiling may sakit.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

