PANOORIN: Community pantry sa simbahan sa Caloocan pinilahan

MAYNILA— Mahaba ang naging pila ng community pantry sa San Roque Cathedral Parish sa Caloocan City.

Sa haba ng pila, napaikot na ito mula sa kanto ng Mabini at Bato streets sa Barangay 13.

Bitbit ang mga eco bag at plastic bag, madaling araw pa ng Miyerkoles pumila ang ilang residente.

Maaga ring pumila ang ilang senior citizen at persons with disability.

Batid naman nila na may pandemya pero wala silang magawa sa hirap ng buhay kaya giit nila, uunahin muna anilang solusyonan ang problema ng kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya.

May ilang pagkakataon na hindi na nasusunod ang health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at face shield.

Bandang alas-8 ng umaga naman dumating ang mga tauhan ng Philippine National Police at Department of Safety and Traffic Management ng Caloocan. Ganitong oras din nagbukas ang community pantry.

Naging mabilis ang usad ng pila at mas nasunod na ang protocol sa pagbubukas ng community pantry.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News