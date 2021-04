Pagbabakuna ng mga baboy laban sa African swine fever, inumpisahan na

MANILA - Inumpisahan na ng Bureau of Animal Industry nitong Abril 23 ang trial sa isang bakuna kontra African swine fever na gawa ng isang US company.

Ayon kay BAI Director Reildrin Morales, pinili ang sampung farm sa Luzon base sa kanilang kagustuhan na sumali sa trial at kanilang biosecurity.

"These are vaccines that are not yet registered so kailangan controlled 'yung lugar where we are conducting the trial," sabi ni Morales.

"Meaning to say, if and when there’s a necessity to stop the trial and do some necessary interventions, we can do that immediately in a biosecured facility," aniya.

Isang paraan para malaman kung epektibo ang nasabing bakuna ay pinagsama-sama ang mga baboy na tinurukan at hindi tinurukan sa isang farm, tsaka oobserbahan kung napasok ng ASF ang nasabing farm.

“We will observe kung halimbawa let us say we will relax the biosecurity, kung magkakaroon ng challenge doon sa farm ibig sabihin napasok ba 'yung farm, tinamaan ba 'yung control, 'yung vaccinated ay di tinamaan? So there are a lot of parameters," sabi ng opisyal.

Samantala, sinabi ni Undersecretary Ariel Cayanan na hinihintay na lamang nila na ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang “State of Calamity throughout the Philippines for a maximum period of 1 year relative to the ASF outbreak, unless earlier lifted.”

Ito'y matapos isumite ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang resolusyong nagrerekomenda nito noong Abril 20.

Nakasaad sa resolusyon ang mga hakbang na gagawin ng mga ahensyang may kinalaman sa usapin at mga lokal na pamahalaan para makontrol ang ASF, ma-rehabilitate o ma-repopulate ang mga baboy sa bansa, at mapanatili ang mataas na supply at mababang presyo ng baboy sa merkado.

Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na bumababa na ang kaso ng ASF sa mga baboy sa bansa.

RELATED VIDEO