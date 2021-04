Pagawaan umano ng IEDs ng mga rebelde, nadiskubre sa Ormoc City

Sa masukal na bahagi ng isang barangay sa Ormoc City natagpuan ang tunnel kung saan nakita umano ang mga sangkap at ibang materyales sa paggawa ng improvised explosive device ng mga hinihinalang rebelde. Larawan mula sa 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army

Nadiskubre ng awtoridad ang umano’y pagawaan ng improvised explosive device ng mga rebelde sa masukal na bahagi ng Barangay Patag sa Ormoc City nitong nakaraang Lunes.

Natuklasan ang kuta na may mga tunnel na pagawaan ng mga bomba sa isinagawang operasyon ng 802nd Brigade, 14th Infantry Battalion at 93rd IB ng Philippine Army, batay na rin sa rebelasyon ng sumukong rebelde na si alyas Saag na kumikilos sa Leyte sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee.



Nakuha ng militar sa loob ng tunnel ang mga naiwang sangkap at materyales sa paggawa ng bomba.

Ang sumukong kasapi ng mga rebelde ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng 14IB.

Isinasagawa rin ngayon ang kaukulang proseso upang makatanggap ng nararapat na mga benepisyo at suportang ipagkakaloob sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno para sa sumukong rebelde.

Ang pagkakatuklas na ito ng pagawaan ng IED at pagsuko ng rebelde ay ikinatuwa naman ni Brig. Gen. Zosimo Oliveros, commander ng 802nd Brigade.



Ayon sa opisyal, ito ay isang indikasyon na marami na sa mga kasapi ng rebeldeng grupo ang natauhan at ngayon ay tumutulong na sa pamahalaan upang tapusin ang problema sa insurgency.

Dagdag pa nito na maituturing na isang tagumpay ang pagbalik-loob ng rebelde sa gobyerno pero nararapat aniya na patuloy na maging mapagmatyag at alerto, lalong-lalo pa’t ang pagawaan ng naturang bomba ay malapit lamang sa komunidad na maaaring ikapahamak ng mga tao.

Saad pa ni Oliveros na ang pagawaan ng mga pampasabog ay patunay na paglabag sa International Humanitarian Law at pruweba sa marahas na pamamaraan ng mga rebelde upang isulong ang kanilang masamang balak.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan