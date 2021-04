Organizers ng ilang pantry kampanteng di mapapasara dahil sa health protocols

Kampante ang mga organizer ng ilang community pantry sa Quezon City na hindi sila mapapasara ng pamahalaan dahil sa maaaring paglabag sa health protocols.

Kasunod ito ng babala noong Martes ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na posibleng magsara ang mga community pantry dahil sa paglabag sa mga patakaran laban sa pagkalat ng COVID-19.

Sa Matatag Street, hindi natatakot ang mga organizer sa posibilidad na maipasara, lalo't may 8 silang marshal na nangangalaga sa pila at nagtitiyak na may suot na tamang face mask at face shield ang mga tao.

"Never po kami matatakot na maipapasara ang Matatag kasi alam po namin tama po ang procedure namin at sinusunod po sila namin lagi," anang organizer na si Cristina Maceda.

"Kung gusto niyo pong ipatigil ang community pantry ibigay niyo na lang po ang nararapat na ayuda para po 'yong mga taong nawalan po ng trabaho ay hindi na po aasa at pipila dito nang napakahaba," dagdag niya.

Hiniling naman ni Rich Salas, organizer ng pantry sa Krus na Ligas, na sana'y pagsabihan na lang muna ang mga pumipila.

"Sabihin natin sa kanila ito 'yung health protocols, pakiusapan sila ito talaga 'yong dapat sundin. Para rin naman sa kapakanan nila 'yon," aniya.

Nangako naman ang mga organizer ng Kalayaan community pantry na sumusunod sila sa health protocols.

"Sasabihan po namin ang mga tao kasi kapag nakikita po naming wala silang face shield, mga face mask meron po kaming nakatabi para ibigay sa kanila," sabi ni Josephine Morcillos, presidente ng Samahan ng Mamamayan sa Kalayaan.

Aminado naman ang ilang volunteer sa pantry sa Maparaan Street na mahirap makontrol ang mga taong pumupunta sa kanila kaya kung ipapasara man, sana ay ibalik na ang kanilang mga nawalang trabaho.

"Sana po bigyan na lang po kami ng tulong... kung wala na pong maitutulong, sana po makatrabaho na po kami para hindi na ganito. Sobrang hirap na namin," sabi ni Rosalina Canoy.

Mensahe naman ni Ana Patricia Non, ang organizer ng Maginhawa community pantry: "Tulungan po tayo kasi masu-survive po natin itong pandemic na ito kung sama-sama tayo."

Aminado si Non na noong una'y nahirapan sila sa pagpapatupad ng health protocols pero sa tulong ng barangay at lokal na pamahalaan, naiayos ang lahat.

Sa Maginhawa Street itinayo ni Non ang kauna-unahang communtiy pantry, na ngayo'y umabot na sa iba-ibang panig ng bansa.

Noong Sabado, naglabas ang Quezon City local government ng mga panuntunan sa pagpapatakbo ng mga community pantry para sa seguridad ng mga pumipila at mga organizer.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

