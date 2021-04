Ilang empleyado ng Jose Reyes Memorial Medical Center, nag-silent protest

Layon daw ng silent protest at candle lighting na kilalanin ang kabayanihan ng mga health worker na namatay dahil sa laban nila kontra COVID-19. ABS-CBN News

MAYNILA - Nagsagawa nitong Miyerkoles ng silent protest, candle lighting at arm banding ang ilang empleyado ng Jose Reyes Memorial Medical Center bilang paggunita sa International Workers’ Memorial Day.

Layon din daw ng aktibidad na kilalanin ang kabayanihan ng mga health worker na namatay dahil sa laban nila kontra COVID-19.

"Ang silent protest po natin ngayon, ito po ay commemmoration po natin sa World Memorial po, para sa mga kasamahan natin na health care workers na namatay nang dahil sa COVID-19," ani Cristy Donguines, president ng Employees’ Union ng naturang ospital.

"Inaalala lang po natin ang kanilang kabayanihan."

Watch more in iWantTFC

Ang pagsuot nila ng pulang arm band ay bilang simbulo ng kanilang patuloy na laban sa sakit at pagprotekta rin sa kanilang sarili.

Ito na rin ang kanilang silent protest, dahil sa umano'y hindi naibibigay na mga benepisyo gaya ng performance-based bonus o PBB.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Hiling ng mga empleyado na ibigay na ang benepisyo para rin sa medical workers na nagkakasakit.

Nais din nilang panagutin ang Department of Health (DOH) at ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa kapabayaan sa health workers sa gitna ng pandemya.

Sa tala ng Department of Health, as of April 25, umabot na sa higit 17,300 ang mga health workers na tinamaan ng COVID-19 sa bansa, kung saan 88 ang mga nasawi.

Nasa 195 naman ang nananatiling aktibong kaso sa mga medical workers.

Dati nang sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na maaasahan ng mga health workers ang pamahalaan.

"Hindi dapat nagkukulang ang PPE dahil 'yan ay ipinangako ng Presidente. Dahil sila nga ang mga bagong bayani, kung anuman ang kailangan nilang proteksyon sa sarili, ibibigay ng gobyerno nang walang gastos. Ganun din po sa pagdating po sa mask, pagdating po sa shields. Kung ang sambayang Pilipino nga po ay nakakabigay tayo ng libreng mask, bakit hindi sa health workers?" aniya.

“Kung mayroon po silang specific na mga reklamo ay iparating po sa atin yan at ipa-follow up po natin 'yan sa Department of Health,” dagdag niya.

- May ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC