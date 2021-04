DOH: Patuloy na mag-ingat vs COVID-19 kahit bahagyang bumaba ang mga bagong kaso

Watch more in iWantTFC

Kahit maganda ang epekto ng pagpapatupad ng mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan dahil sa COVID-19, kailangan pa ring ipagpatuloy ng publiko ang pag-iingat laban sa pagkalat ng sakit, ayon sa Department of Health.

Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, na nagsisilbi ring treatment czar, bukod sa bahagyang pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit, napataas din ang kapasidad ng mga quarantine at isolation facilities maging ng mga intensive care unit sa Metro Manila.

"We just gained ground in terms of making sure that the capacity of the health system is there. And de-escalating this would mean it is really hard for us to preserve this ground. In other words we have to continue and maintain preserving the gains we have," ani Vega.

Nakatakdang ianunsiyo gabi ng Miyerkoles ang magiging quarantine classification sa Mayo dahil magtatapos na ang huling deklarasyon sa Abril 30.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maraming tinimbang ang mga opisyal bago marating ang desisyon sa mga susunod na hakbang.

Kasama na raw dito ang mga naitalang kaso ng sakit sa nakalipas na linggo at ang pagtugon ng iba-ibang local government unit.

"May improvement naman, 'yong 7-day moving average ay bumaba although it’s still not significant kasi nakikita pa rin natin na the number of cases in specific areas are still high," ani Vergeire.

Ngayong Miyerkoles, nakapagtala ang DOH ng 6,895 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,020,495, kung saan 67,769 ang active cases.

Umabot na rin sa 17,031 ang death toll matapos maitala ang 115 dagdag na namatay sa sakit, ayon sa DOH.

Samantala, bukod sa ilang problemang nararanasan sa contact tracing, patuloy pa rin ang pangangailangan ng DOH ng dagdag na health workers.

Sa higit 10,500 na health workers na kailangan para tugunan ang pangangailangan ng mga ospital at COVID-19 facility, nasa 8,570 pa lang ang naha-hire.

Ito'y kahit naaprubahan na ng budget department ang pondo para dito.

"Mayroon tayong gap and the challenge still would be the takers - 'yon pong mga gustong sumali at magtrabaho sa atin sa gobyerno," ani Vergeire.

Dahil naman sa malalang sitwasyon ng COVID-19 sa India, sinabi rin ni Vergeire na apektado ang supply ng bakuna na manggagaling doon.

Sa kabila nito, tinitingnan na ng vaccine cluster kung paano mas epektibong maipapamahagi ang mga nakatakdang dumating na bakuna sa Pilipinas.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

