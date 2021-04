Bakit naantala ang pagdating ng Sputnik V vaccines sa bansa?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naantala ang delivery nang aabot sa 15,000 doses ng unang batch ng Sputnik V COVID-19 vaccine shots sa bansa dahil sa "logistical challenges," ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Inaasahan sanang darating ang mga bakuna gabi ng Miyerkoles pero ayon kay Galvez, fully booked na ang cargo at minsan ay nada-divert ang mga flight.

“We would like to inform the public that the expected arrival of 15,000 pilot run doses of Gamaleya’s Sputnik V tonight, April 28, has been postponed due to logistical challenges on the shipment of the vaccines. We will update the public as soon as we receive advice from Gamaleya regarding the final delivery date of the initial doses of Sputnik,” ani Galvez.

Ang Sputnik V sana ang ikatlong brand ng bakuna na darating sa bansa matapos umarangkada ang distribusyon at pagpapaturok gamit ang Sinovac vaccines mula China at AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility ng World Health Organization.

Mas mababa ang temperaturang storage requirement sa Sputnik V, na nasa -18 degrees Celsius, kung ikukumpara sa Sinovac at Astrazeneca na nasa 2 hanggang 8 degrees Celsius ang kailangang temperatura.

Aabot umano sa 91.6 porsiyento ang efficacy ng Sputnik V kontra sa symptomatic COVID-19 habang 100 porsiyento naman itong makakaiwas sa moderate at severe na kaso, ayon sa Department of Health.

Samantala, naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan na nakatakdang tumanggap ng Sputnik V vaccines.

Limang lungsod sa Metro Manila ang tatanggap ng unang batch ng Sputnik V vaccine.

Ang Makati City, naghanda ng carriers at naglagay ng bio freezer sa Makati Coliseum, na gagamiting vaccination site para sa bakuna.

Bago maglabas ng bakuna, titiyakin ng vaccination team na pasok sa priority groups ang mga babakunahan.

“Mayroon naman kaming capability, may logistics kami to handle 'yung negative 18 degrees. Ayaw nating masiraan. Kung ilan lang ‘yung nabilang namin na andito, ‘yun lang ang ilalabas namin,” ani Makati Assistant City Health Officer Dr. Roland Unson.

Ang Parañaque City, pumili rin ng vaccination site na malapit sa cold storage facility.

Nakipag-tulungan naman sa isang cold chain facility ang Taguig para mapanatili ang temperatura ng Sputnik V.

Inihahanda na rin ng lungsod ang listahan ng mga babakunahan ng Sputnik V sa Taguig Lakeshore.

Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, inilipat ang vaccination site para sa Sputnik V sa cold storage facility sa Sta. Ana Hospital. Ito ay para hindi na sila mahirapang i-administer ang bakuna.

Ang Muntinlupa City nagsagawa naman ng simulation para matiyak na pasok sa target na 30 minutes ang paglilipat ng Sputnik V doses mula Asian Hospital, kung nasaan ang freezers, patungong Ospital ng Muntinlupa.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, mahalaga na sundin ang “30-minute rule” para magamit ang mga bakuna, mula sa oras na tanggalin ito sa cold storage o carrier.

"Importante talaga i-plano nang mabuti. This is the difficulty of implementation sa mga ganitong klaseng bakuna na medyo maselan sa temperature. One, 'yung babakunahan mo, andun na sila. Tapos kung may mag-backout, mayroon kang mga backup na kailangan agad andun sa site na bakunahan. Kasi ‘pag nabuksan mo na 'yan, sayang ang dose na hindi mo maiibigay," ani Solante.

Aabisuhan agad ng gobyerno ang publiko kapag may pinal na petsa na ng delivery na ibinigay ang vaccine manufacturer.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News