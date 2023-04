MAYNILA — Higit 1,000 pulis ang ide-deploy ng Manila Police District (MPD) para sa paggunita ng Labor Day sa Mayo 1 kung kailan inaasahang magkakaroon ng kilos-protesta ang ilang grupo.



Tinatayang nasa 1,100 personnel ang ipapakalat ng MPD, ayon sa inilabas na impormasyon ng public information office nito.

Partikular anilang itatalaga ang mga pulis sa mga sumusunod na lugar.

• Mendiola

• Malacañang Palace

• United States Embassy

• Welcome Rotonda

• Supreme Court of the Philippines

• Don Chino Roces Bridge

• Department of Labor and Employment Intramuros

Mayroon ding ipapadala sa freedom parks, checkpoints, at sa iba pang lugar na may pagtitipon o protesta sa Araw ng Paggawa.

Makikipag-ugnayan din ang MPD sa lokal na pamahalaan ng Maynila, iba pang government agencies at private sectors para magsagawa ng area security check, crowd control, civil disturbance management, traffic direction and control, at emergency preparedness and response kung kinakailangan.

Ito ay para matiyak ang seguridad at peace and order sa lahat ng lugar na pagdarausan ng mga protesta.

Samantala, kasabay ng pagbabantay ng seguridad sa Mayo 1, patuloy pa rin ang isasagawang anti-criminality campaign ng Manila Police District tulad ng OPLAN Sita, checkpoints, bicycle patrol at motorcycle patrol.

