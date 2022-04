Pinoy nurses sa Barcelona hinasa sa wikang Espanyol

BARCELONA - Nagiging balakid para sa ibang Pinoy nurses ang pagtatrabaho sa Spain dahil sa dami ng requirements para maging ganap na nurse.

Tulad na lang ng mga titulo o diploma galing sa Pilipinas at ang Diplomas de Español como Lengua Extranjera (Diplomas of Spanish as a Foreign Language) o DELE diplomas na patunay na may intermediate level competency ang isang aplikante sa wikang Espanyol.

Upang matugunan ang pangangailangan ng maraming aplikantenng Pilipino, binuo ng ilang Pinoy sa Barcelona ang support group Filipino Nurses Barcelona para matulungan ang Pinoy nurses sa proseso, requirement at pag-a-apply sa trabaho.

Kasama na rito ang pagkakaroon ng refresher classes. Sa tulong ng volunteer teachers, nahahasa sila sa pakikipag-usap gamit ang wikang Espanyol, dahil sa refresher classes. Binuo rin ang support group para sa Filipino nurses upang matulungan sila sa pag-aapply ng trabaho.

Idinulog na rin ng grupo sa konsulado at sa Barcelona government ang kanilang mga hinihinging suporta.

“Dahil sa kagustuhan din namin na mai-practice yung profession namin as nurses, ito na po ngayon at unti-unti ay mayroon pong solusyon o magagawan ng paraan para naman kahit papaano ay makabalik kami sa mundo ng nurses,” sabi Edelita Oamil, nurse.

Noong September 2021, nagkaroon din ng Spanish conversation classes. Itoy’ para matulungan ang nurses na maipasa ang DELE – ang certificate na nagpapatunay na may sapat na Spanish level para ma-convalidate ang kanilang career sa Spain. Kabilang din dito ang pag-aaral sa mga medical terms sa Espanyol.

“Para po ma-refresh ang aming anatomy, kagaya ng topic ngayon, kasi English naman yung course na inaral namin sa Pilipinas so para ma-refresh at maging Spanish naman yung aming malaman,” sabi ni Regis Levi.

Volunteers ang teachers na mula sa iba-ibang ospital. May mga Espanyol din at mga Pilipinong lumaki at nag-aral sa Barcelona o nagtratrabaho na bilang professionals na gustong tulungan ang mga kababayan.

(Isinalin sa Filipino mula Espanyol) “Napakahusay nilang mga propesyonal. Nakikita ko na ito’y isang magandang initiative, gumagawa sila ng nursing refresher course at ginagawa ito sa Espanyol,” sabi ni Marta Ruiz, guro sa Espanyol.

Masaya ang grupo kapag may mga bagong nurse na naipasa ang kanilang DELE at nakapasok sa bagong trabaho.

Isa nakapasa si Roby Irene Ranin na mahigit isang dekadang nag trabaho bilang teacher sa English. Natagalan ng ilang taon ang “convalidation” ng kanyang professional medical career.

Pero ngayon, ganap na siyang nurse sa Spain.

“Nakatulong yung group kasi merong connections sa offices at saka may mga suggestion sila, for example, kung anong website pwedeng tingnan, kung saan pwedeng maghanap ng trabaho,” sabi ni Ranin, nurse sa Barcelona.

Bukas ang grupo para sa lahat na gustong magamit ang kanilang pinag-aralan sa nursing o medicine related courses.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.