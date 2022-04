Watch more News on iWantTFC

Umarangkada ngayong Miyerkoles ang local absentee voting (LAV), kung saan pinayagan nang makaboto ang ilang naka-duty sa mismong araw ng halalan sa Mayo 9.

Nasa 84,357 na botante ang pinayagan ng Commission on Elections (Comelec) na bumoto sa LAV.

Galing ang mga local absentee voter sa iba't ibang ahensiya ng gobyerno kabilang ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Department of Education, Department of the Interior and Local Government at iba pa.

Kasama rin sa mga nakaboto sa tanggapan ng Comelec sa Intramuros, Maynila ang mga miyembro ng media. Ang ibang voter ay bumoto sa kani-kanilang mga opisina, gaya ng ilang pulis sa Camp Crame sa Quezon City.

Katulad ng overseas voting, puwede lang iboto sa LAV ang pangulo, bise presidente, mga senador, at party-list.

Hindi na rin puwedeng bumoto sa Mayo 9 ang mga nakarehistro sa LAV, na tatakbo hanggang Biyernes, Abril 29.

Sa tanggapan ng Comelec, may inilaang isolation polling precinct para sa mga botanteng makikitaan ng sintomas ng COVID-19.

Tiniyak ni Commissioner George Garcia na protektado ang mga balota at hinikayat ang mga botanteng huwag palampasin ang pagkakataong makaboto.

— May ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News