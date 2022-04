Nagtipon-tipon sa Malabon ang mga tagasuporta nina Leni Robredo at Francis "Kiko" Pangilinan sa kanilang thanksgiving event bilang pagpapakita ng buong suporta sa kanilang kandidatura.

Hindi man present si Robredo sa Paseo De San Antonio Commercial Complex, ibinida naman ni Pangilinan ang kanilang mga plataporma na desidido aniya nilang ipatupad sakaling mahalal sa puwesto.

Kinondena rin ni Pangilinan ang nangyaring vandalism sa murals nila ni Robredo sa Navotas.

"Nagkaroon ng vandalism sa Navotas, kung inaakala nila na tayo ay matatakot, nagkakamali sila. Hindi tayo papayag sa ganyang klase na bulok na paraan," aniya sa event na may temang “Tinig ng mga anak ng fuschia.”

Sen. Kiko Pangilinan sa Navotas fish port naman nangampanya matapos ang pagbisita sa Malabon. #Halalan2022 pic.twitter.com/429aeMd4h8 — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) April 27, 2022

Bago ito, personal na ikinampanya ni Sharon Cuneta ang tambalang Leni-Kiko sa mga taga-Malabon.

Sabi ni Cuneta, dapat maintindihan ng mga botanteng tagasuporta ni Robredo ang kahalagahan na si Pangilinan ang ibotong bise presidente nito.

"Kung mahal ninyo si ma’am Leni at iboboto ninyo, bakit n’yo pahihirapan si Leni? Dapat si Kiko," aniya.

Ang 66-anyos na si nanay Cristina Albiso, maagang dumating para pakinggan ang plataporma ni Pangilinan.

Alam niyang hindi darating si Robredo, pero matiyaga siyang naghintay dahil napakinggan naman na aniya niya ang mga plataporma ng bise presidente at buo na rin ang kaniyang loob sa tambalang Leni-Kiko.

Labindalawang taon na nagsilbi bilang public school teacher si Albiso sa Malabon sa panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr.

“Dati kasi akong teacher. Alam ko nangyari noong panahon ni Marcos, talagang Leni-Kiko ako ipaglalaban ko ’yan. Sabi ko nga ’pag nanalo, kami magpapakain kami du’n sa lugar namin … Talagang Leni ako dahil naranasan ko ’yung Marcos,” kuwento ni Albiso.

Aminado siyang bagama't hindi naman sila maituturing na sobrang hirap noon dahil kaya nilang bilhin ang mga gusto nilang pagkain subalit wala naman aniyang mabili gaya ng magandang klase ng bigas.

"Naku paanong magiging maganda buhay … Kahit paano naman nakakaraos kami dahil ang nanay ko napagtapos kami magkakapatid. Ang problema noon … May pera ka nga hindi ka naman makakain ng bigas na maayos dahil ang bigas noon may mais eh dahil walang mabiling bigas. Sabi namin, kayang-kaya naming bumili ng bigas pero may mais … hindi mo naman makain," dagdag pa ni Albiso.

Ang 71-anyos si Diosdado Bañez, kahit mag-isa at aminadong hirap nang kaunti sa paglalakad ay nagtungo sa miting de avance.

"Ako ang hinahanap ko ’yung maayos na kandidato, matulungin sa kapwa," sabi ni Bañez.

