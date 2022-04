Face mask, ‘di na mandatory sa Spain at Germany

BARCELONA - Nagluwag na rin ang Spain at Germany sa paggamit ng face mask sa indoor areas. Pabor naman ang mga Pinoy sa pag tanggal ng face mask, bagama’t nag-iingat pa rin ang marami sa mga siksikang lugar.

SPAIN

Matapos ang dalawang taon, inalis na ng Spain ang paghihigpit sa pagsusuot ng face mask sa indoor spaces. Mandatory na lang ito sa mga pampublikong sasakyan, ospital, nursing homes at botika.

Ayon sa Ministry of Health, ito’y dahil 92% ng populasyon ay fully vaccinated na.

“Yes, I’m in favor na alisin na ang face mask dahil 2 years na tayong naka-mask and I guess na pinag-aralan (ito) ng mabuti ng Ministry of Health ng Spain before nila i-decide na alisin na ang face mask, ” sabi ni Ailene Galeto, residente sa Barcelona.

Sa mga opisina naman ipinapaubaya ang desisyon sa management kung ipatutupad pa ang face mask lalo na kung hindi maiiwasang magdikit-dikit ang mga trabahador.

Para kay Melvin Castelo na nagtatrabaho sa isang restaurant kailangan pa rin ng pagsuot nito para sa proteksyon kontra COVID-19.

“Kailangan naka-mask kami sa loob dahil sa loob ng restaurant mas delikado, mas kailangan namin ng proteksyon kaysa sa labas,” sabi ni Melvin Castelo, residente ng Barcelona.

“Kapag marami tayong magkakasama at kulob yung ating pinupuntahan mas mabuting may proteksyon pa rin tayo. Walang masama na mag-ingat,” sabi ni Glocy Eltanal, residente sa Barcelona.

Sa lahat naman ng byaherong papasok sa Spain saan man galing, kabilang ang mga Espanyol na umuuwi ay kailangang magpakita ng COVID certificate.

GERMANY

Sa Germany, nagluwag na rin ng face mask mandate. Ito’y sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant.

Higit 161-libo ang nadagdag na arawang kaso nitong April 23, ayon sa Robert-Koch Institute. Hindi na required ang face mask sa open spaces pero kailangan pa rin ito sa public transportation, hospitals at nursing homes.

Pabor dito ang ilang Pinoy sa healthcare sector.

“Halimbawa for me as a nurse, most of my patients are old people, I have to be aware na risky ito para sa kanila. Nagiging problema kasi, may ang new variant; ‘di na halos fatal sa young ones, pero mahirap ito para sa mga elderly lalo na sa patients ko,” sabi ni Julius Verosil, nurse sa Bonn.

Todo ingat pa rin daw ang mga Pinoy sa Germany.

“Sumusugal ang gobyerno kasi may pressure sila for business at pati ang tao ay sawang-sawa na sa restrictions but I´d be careful. I’m still wearing mask, if possible, iiwasan ko pa rin ang crowded places,” sabi Irineo Salazar, Pinoy sa Munich.

Karamihan ng mga bansa sa European Union ay nagluwag na rin sa face mask mandate maliban sa Italya at Portugal.

(Kasama ang ulat ni Jessica Gross mula Germany)

