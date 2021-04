Suspek sa ilegal na pagbebenta ng baril, patay sa engkuwentro sa CamSur

Nauwi sa engkuwentro ang paghahain ng warrant of arrest ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 sa Bato, Camarines Sur Linggo ng madaling araw.

Kinilala ang suspek na si Mario Sandrino, na natunton ng awtoridad sa tulong ng tip ng isang informant.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, ihahain pa lamang ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang New Comprehensive Firearms Law kay Sandrino nang magpaputok ang mga kasamahan nito mula sa bahay ng suspek.

Sa pagganti ng putok ng baril ng mga pulis, tinamaan ang suspek na naging dahilan ng kanyang pagkamatay.

Narecover sa crime scene ang 2 cal.38 revolver, mga bala at basyo ng bala ng baril.

Ayon sa PNP, sangkot ang suspek sa serye ng ilegal na pagbebenta ng baril, robbery-hold up at carnapping sa Camarines Sur at karatig lalawigan sa Bicol region.

Iniuugnay rin ng pulisya si Sandrino sa Concepcion group at isinama sa Top Priority Target List nitong unang kapat ng taong 2021 sa Region 5.

- ulat ni Gracie Rutao

