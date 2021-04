Sapatos, tsinelas, ayuda, boundary pinamamahagi sa community pantries

Namimigay ng sapin sa paa ang isang community pantry sa Barangay Santo Niño sa Marikina City, ang tinaguriang 'Shoe Capital of the Philippines.' Adrian Ayalin, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagsulputan ang iba-iba pang anyo ng community pantry bilang pagpapatuloy ng pagbabayanihan ng mga Pilipino ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

Sa Marikina City, na tinaguriang "Shoe Capital of the Philippines," pinilahan ng mga tao ang 2 mesang puno ng tsinelas at sapatos na sinet up ng 2 tindahan sa Barangay Santo Niño.

Wala pang isang oras, ubos na ang mga ayudang inspired ng pamimigay ng pagkain sa Maginhawa Street, Quezon City.

Ayon sa mga sapatero, hindi man sing-importante ng pagkain ang tsinelas at sapatos, umaasa silang nakatulong sila sa kapwa ngayong panahon ng pandemya.

"Kasi parang 'yung nangyayari ngayon medyo stressed ang mga tao, sabi namin kung puwede kaming makatulong sa ibang paraan para mamigay kami ng katuwaan dito sa community namin," sabi ni Elise Ebullan, isa sa mga namigay ng sapatos.

Sa Barangay Addition Hills naman sa Mandaluyong, may katumbas na ayuda ang pagmamalasakit sa kapaligiran sa "community palit-basura" ng barangay.

Ginagawa na ng barangay simula pa noong 2019 ang proyekto pero isinabay na rin nila ang tema ngayon sa community pantry.

"Mayroon slogan doon [sa community pantries], 'Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan.' Ginawa ko naman, 'Magbigay para sa kalinisan ng kapaligiran, kumuha ayon sa nakalaan,'" sabi ng barangay chairman na si Carlito Cernal.

Sumabay na rin ang ilang pulis sa pamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng "Boundary Mo, Sagot Ko" sa Sampaloc, Maynila.

Bukod sa pamimigay ng pagkain, sinagot ng mga pulis ang P200 boundary ng higit 20 tricycle driver na matumal ang pasada dahil sa lockdown.

Sinagot din ng mga pulis-Maynila ang P250 boundary ng 20 tsuper sa España Boulevard.

Nagtayo naman ng community pantry ang mga pulis-Quezon City para sa mga jeepney driver na walang biyahe at namamalimos sa kalsada.

Para sa mga pulis, naging bahagi na rin ng kanilang tungkulin bago mag-duty ang mamigay muna ng pagkain sa mga nangangailangan.

"Pinili namin tumulong sa mga tsuper na walang trabaho," sabi ni Lt. Col. Melchor Rosales, hepe ng pulisya sa Fairview, Quezon City.

Nakatanggap din ang mga tsuper ng donasyong saging na ginawa nilang paninda habang patuloy pa ring umaasang makabiyahe muli para kumita.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC