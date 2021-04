Panukalang mandatory COVID-19 vaccination, may legal na hadlang— ECOP

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May agam-agam ang ilan sa panukalang batas na naglalayong gawing mandatory o obligado ang pagbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Para sa Employers Confederation of the Philippines (ECOP), hindi naman problema ang pag-obliga sa pagpapabakuna, dahil ang problema ay kulang pa ang bakuna. Pero nasabi na mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang pilitan sa pagpapaturok nito.

“We feel it might even be unconstitutional. There will be legal challenge. So I don't even think it would prosper,” ani ECOP president Sergio Ortiz-Luis.

Dagdag pa niya: “Nagkakagulo nga ang mga tao dahil hindi sila ma-prioritize eh, gusto nga nila mauna sila eh, meron pa rin 'yung hindi pero hindi mo naman puwedeng pilitin 'yung ayaw.”

Ipinapanukala ni Cavite 4th District Rep. Elpidio Barzaga na amyendahan ang Republic Act 11525 o ang COVID-19 vaccination program Act of 2021 sa pamamagitan ng House Bill No. 9252.

Sa section 3 ng panukala, obligado ang pagpapabakuna ng mga taong tutukuyin ng Department of Health, at ibibigay ito nang libre sa alinmang ospital ng gobyerno o health center.

Pero aminado ang Food and Drug Administration (FDA) na mahihirapang obligahing magpabakuna ang publiko.

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, inaprubahan lang sa ilalim ng emergency use authorization (EUA) ang mga bakuna.

"This is really personal autonomy, to have someone being a healthy person being injected with something. 'Pag nagbigay ako ng EUA required na kailangan merong consent ng patient na magpabakuna," ani Domingo.

"May side effects pa 'yan na hindi pa alam. Medyo tricky na 'yung making vaccination compulsory, making a vaccine under EUA compulsory, that’s even a little more complicated for me. That’s a very difficult proposition."

Magmula Abril 25, Linggo, aabot na sa 1,739, 656 ang mga nabakunahan kontra COVID-19 sa bansa. Aabot naman sa 3,025,600 ang bilang ng mga na-distribute na doses magmula Abril 20.

Dalawa pa lang ang bakuna sa Pilipinas: ang Sinovac vaccines at ang AstraZeneca. May ilan nang naghayag ng agam-agam sa pagpapabakuna kontra COVID-19 dahil sa napapaulat na side effects sa kabila ng panghihimok ng ilang mga eksperto at mga pahayag nila na ligtas naman ito.

Target ng gobyerno na magbakuna ng 70 milyong Pilipino para makamit ang herd immunity.