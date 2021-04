P1.5M na halaga ng ipinuslit na baboy, nasabat sa Maynila

MAYNILA — Nasabat ng mga awtoridad ang higit 6 toneladang ipinuslit na frozen pork belly mula Germany sa isang cold storage facility sa siyudad na ito.

Ayon sa City Veterinary Inspection Board ng Maynila, nagsasagawa ng routine inspection ang kanilang mga tauhan nang makita nilang ibinababa ang kahon-kahong karne.

Agad nilang kinumpiska ang nasabing produkto na nagkakahalaga ng P1.5 milyon.

Umiiral kasi ang temporary ban ng importasyon ng domestic at wild pigs mula sa mga bansang may mga kaso ng African swine fever kung saan kabilang ang Germany.

Ibinebenta umano online ang pork belly, sa halagang P245 kada-kilo.

Nakipagtulungan naman ang may-ari at agad sinurrender ang baboy. Aniya, hindi niya alam na puslit ito.

Ayon kay Dr. Nick Santos ng City Veterinary Inspection Board, ligtas namang kainin ito ng tao, pero delikado kung makain ng baboy dahil magdudulot ito ng pagkalat ng African Swine Fever.

"'Yun nga ang pinagtataka namin kung bakit nakakalusot yung importer ng mga ganitong product. Up to now, nahihirapan yung mga taga-LGU sa pag-kontrol, dahil ibinabagsak yung ganitong produkto," ani Santos.

Itu-turn over ang nakumpiskang baboy sa City Hall.

Patuloy naman ang imbestigasyon kung paano naipupuslit sa bansa ang baboy.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

