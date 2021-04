Most wanted ng QCPD timbog sa Caloocan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Makalipas ang 7 buwang pagtatago, nasakote na ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang most wanted ng distrito.

Kinilala ang suspect na si Regel Saga, 38, na isang warehouse keeper.

May warrant of arrest with no bail recommended laban sa kaniya dahil umano sa kasong robbery with homicide noong Setyembre 2020.

Batay sa paunang impormasyon mula sa QCPD, natunton ang suspek sa Maria Luisa Subdivision sa Caloocan nitong Linggo matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang informant hinggil sa kinaroonan ni Saga.

Nasa kustodiya ng QCPD si Saga habang inaayos ang documentation, return of warrant of arrest, at issuance of commitment order ng suspek.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News