Mag-asawa natagpuang patay sa kanilang bakuran sa Iloilo

POTOTAN, Iloilo - Nakahandusay sa lupa at wala ng buhay ang isang mag-asawa nang matagpuan sila sa bakuran ng kanilang bahay sa bayan na ito nitong Martes.

Nakilala ang mag-asawa na sina Sherwin Ticzon, 43, at Christy Ticzon, 39, at parehong kawani ng Iloilo Electric Cooperative ll (ILECO ll).

Sa imbestigasyon ng Pototan police, nakita na lamang ng nakababatang kapatid ni Sherwin ang bangkay nilang mag-asawa.

May nakitang kaunting sugat sa ulo ang lalaki at dumudugo naman ang ilong at tainga ng dalawa.

Hindi pa matukoy ng awtoridad ang ikinamatay ng dalawa pero isa sa mga anggulo na sinusundan ay posibleng nakuryente ang mag-asawa.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.

Inirekomenda ring isailalim sa awtopsiya ang mga bangkay.

—Ulat ni Rolen Escaniel