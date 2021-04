Grupo ng seafarers sa Liliw, Laguna, gumawa ng community pantry

Mga larawan mula kay Tintin Estallo

LILIW, LAGUNA - Nasa 700 na residente ng Liliw, Laguna ang natulungan ng community pantry na inorganisa ng isang grupo ng nasa 372 seafarers.

Ang grupo, na tinatawag na “Liliw Seaman Noon at Ngayon," ay may ilang mga miyembro na nasa ibang bansa, nakasakay sa barko, at ilang retirado na seafarers.

Samantala, ang 50 sa miyembro ng grupo ay nagbabakasyon sa Pilipinas at siyang naging aktibo pagdating sa pagtulong.

Ayon kay Tintin Estallo, vice president ng grupo, nakita nila ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan kaya sila nag-organisa ng community pantry doon.

“Basically kasi syempre nakikita na rin natin na over the news na community pantry is indemand , effective to reach out , so nung last meeting nagkaron kami ng idea na pwede rin natin tong gawin dito sa bayan natin," ani Estallo.

Nag-umpisa raw sila sa inisiyatibo na may halagang P20,000 galing sa pinag-ambagan. Ang iba ay nagbigay ng bigas, itlog, delata at iba't ibang klaseng gulay.

Napagdesisyunan naman daw nilang i-repack ang ibang mga pagkain para mabilis na maipamahagi at maiwasan ang pag-iipon ipon ng mga tao.

“Pack by pack, dahil iniiwasan din namin na magkagulo yung mga tao para abot na lang ng abot, para makasunod pa rin sa protocol and social distancing, aside from nag shopping sila ng gulay meron din kami food packs na niready na para dire-diretso yung flow ng tao abot-abot," paliwanag niya.

Pagkatapos ng community pantry sa mismong bayan ng Liliw noong Linggo, dinayo nila ang isa pang barangay para doon naman daw maglagay ng isa pang pantry.

Nasa 200 residente raw doon ang natulungan.

“Ang Liliw kasi mayroon kaming isang barangay na nakahiwalay mismo dito sa proper town, we called it like low-land because, it's a part of Liliw pero nandun siya sa kabilang town ulit," sabi ng bise presidente ng grupo.

"After noong Sunday nagkaron ulit kami ng pantry na ginanap sa lowland namin."

Dahil sa marami ang napasaya ng grupo, balak nilang gawin ulit ang community pantry sa susunod na linggo, at hindi na lamang raw sila ang magbibigay ng tulong dahil may iba nang nagpaabot ng donasyon.

Ang community pantries ay isang inisyatibong namimigay ng libreng gulay, pagkain, at suplay sa mga taong nangangailangan nito. Bukas din ito sa mga donasyon.

Simula nang ginawa ito noong kalagitnaan ng Abril sa Maginhawa, Quezon City, daan-daan na ang nagsulputang proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa.

- ulat ni Andrew Bernardo, ABS-CBN News