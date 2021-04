COVID-19 vaccination sa ilang lugar sa Laguna tigil muna dahil kulang sa suplay

MAYNILA - Pansamantalang itinigil ang pagpapabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa ilang lungsod ng probinsiya ng Laguna dahil sa kakapusan ng suplay.

Sa Sta. Rosa City, Laguna, dalawang linggo nang itinigil ang pagpapabakuna dahil sa wala pang bagong alokasyon na dumarating.

Ayon kay Sta. Rosa Mayor Arlene Arcillas, tanging mga nasa A1 category pa lamang o mga healthcare worker ang mga nabakunahan para sa unang dose.

May dumating nang 2,000 doses pero ito umano ay para sa mga second dose.

Ayon kay Arcillas, marami pa ang gustong magpabakuna pero ang problema, kapos ang kanilang suplay, bukod pa sa wala pang kasiguruhan kung kailan eksaktong darating ang mga bakunang in-order ng lokal na pamahalaan.

"Pasensiya na po. This is beyond my control na po unlike the ayuda na sabihin ko lang na we dsitribute sa lahat. Alam niyo naman po ginawa na natin ang lahat, we ordered already, we allotted budget already, nagbayad na rin tayo ng 20 percent sa [AstraZeneca], 300,000 in-order pero wala pa po dumadating doon," ani Arcillas.

Samantala, wala rin munang pagbabakuna na nagaganap sa Calamba. Ayon sa alkaldeng si Timmy Chipeco, kapos din ang suplay ng kanilang bakuna para sa unang dose.

Ang mayroon lang ngayon na bakuna sa siyudad ay ang 4,000 doses para sa ikalawang dose.

"Ino-audit muna namin ngayon kasi medyo very, very low na rin ang suplay namin ng vaccine doon sa first dose pero 'yung sa second dose naka-ready na naman, we might start by first week of May," ani Chipeco.

Nasa 5,000 ang nabakunahan sa Calamba City, pero marami pa ang gustong magpabakuna kaya panawagan ni Chipeco, dapat bilisan ang pagsusuplay nito.

"We have to push a little bit harder sa suplay, try to negotiate it more, alam ko it's a seller-driven problem. It's a supplier problem hindi naman demand na eh, so hindi naman mapipilitan ng gobyerno ang ibang gobyerno so siguro they just have to work it out really para magkaroon tayo ng enough allocation para maging tuloy-tuloy lang," ani Chipeco.

Ayon kay Laguna provincial health officer Dr. Rene Bagamasbad, naantala ang pagbabakuna sa lalawigan dahil sa problema sa suplay.

Ayon kay Bagamasbad, hanggang noong Abril 19 ay nasa 31,673 na bakuna pa lamang ang dumarating, kung saan 16,635 ay AstraZeneca habang 15,038 naman ang Sinovac.

Nasa halos 2 milyon ang target na mabakunahan sa Laguna, na napapabilang sa National Capital Region (NCR) Plus Bubble.

Nasa higit 30,000 ang kumpirmadong kaso sa Laguna magmula noong magsimula ang pandemya, sa bilang, 4,200 ang aktibong kaso.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC