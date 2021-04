Community pantry ng Senate employees' union pinilahan ng Pasay residents

MAYNILA — Naglunsad din ng community pantry nitong Martes ang Senate employees' union sa labas ng tanggapan ng Senado sa Pasay City.

Maagang pinilahan ng mga residente ang mga de-lata, bigas, noodles, gulay, itlog, at marami pang iba.

Malaking tulong anila ang mga pagkain na ito para sa kanila na kapos sa budget at hirap maghanapbuhay lalo na ngayong may pandemya.

"Nagve-vendor kami pero hindi sapat sa araw-araw kasi may anak ako na special child kaya 'yung kita namin, 'yung gamot kasi pag hindi nakainom ng gamot 'yung anak ko di makatulog, nagwawala," sabi ni Rosalinda Moaña, na isa sa pumila.

"Sayang, saan mo 'to pupulutin, sayang 'to, magkano rin 'to kapag binili mo," sabi ni Rena Selazar, isa rin sa mga pumila.

Bantay-sarado ng mga barangay tanod at mga miyembro ng union ang pila para matiyak na nasusunod ang physical distancing at walang nagsisiksikan habang ini-spray-an din ang kanilang mga kamay ng alcohol.

Ayon naman kay Rosele Eugenio, ang presidente ng unyon, bukod sa mga residente sa lugar, nais din nilang matulungan ang mga janitor at guard sa Senado na naapektuhan ng lockdown noong Marso hanggang Abril matapos na magpositibo sa COVID-19 ang ilang mga empleyado.

Plano ng grupo na buksan ang kanilang community pantry tuwing Lunes hanggang Huwebes.

—Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News