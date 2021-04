Basura pinapalitan ng ayuda sa Mandaluyong

Mga residente ng Mandaluyong City na nagtungo nitong Abril 27, 2021 sa Andres Bonifacio Integrated School para papalitan ng ayuda ang kanilang naipong basura. Retrato mula kay Ralph Rodriguez

MAYNILA — May katumbas na ayuda ang malasakit sa kapaligiran sa tinaguriang “community palit-basura” ng isang barangay sa Mandaluyong City.

Daan-daang residente ang nagtungo ngayong Martes sa Andres Bonifacio Integrated School, bitbit ang mabibigat na sakong naglalaman ng mga wrapper at plastic sachet para mapalitan ng ayuda.

Aabot sa tig-10 kilo ang timbang na puwedeng ipagpalit ng mga residente.

May mga nagdala rin ng dose-dosenang mga litrong bote ng softdrink na sinuksukan din ng mga plastic.

Kasama sa ayudang ibinibigay ay kilo ng bigas, mga gulay, at ilan pang pagkain mula sa barangay at donasyon.

Ayon sa ilang residente, pinagtulungan nila ang pag-iipon sa mga plastic kaya pati ang ayuda ay paghahatian.

"Ginupit gupit po namin, sa mga kapitbahay pinagugupit na rin namin para makaipon... 'yong kapitbahay namin binibigyan ko rin ng mga gulay," anang residente na si Michelle Perla.

Ayon sa punong barangay na si Carlito Cernal, layon ng proyekto na mabawasan ang naiipong basura mula sa Addition Hills nang may insentibo rin sa mga residente.

Tinataya kasi ng barangay na libo-libong tonelada ng plastic ang itinatapon sa kanila, lalo't sila pa ang pinakamalaking barangay sa lungsod.

Iniayon din ng barangay ang tema ng proyekto sa slogan ng nauusong community pantry.

"Mayroon slogan doon, ‘Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan’. Ginawa ko naman, ‘Magbigay para sa kalinisan ng kapaligiran, kumuha ayon sa nakalaan,’" ani Cernal.

"Kumuha sa nakalaan, bakit? Kasi, kunwari ay dala mo 5 kilo ng ginupit so ‘yon lang ang puwede mong makuhang kapalit na pagkain. Pero kung more than that, 10 kilos, so mas marami ang madadalang pagkain," aniya.

Inilunsad na ang proyekto noon pang 2019.

Pinatupad din siya kahit nang magka-lockdown noong nakaraang taon para makatulong sa pagkabagot ng mga residente.

May sarili ring community pantry ang barangay na pero pansamantala itong isinara para sa palit-basura project na gagawin maghapon ng Martes.

Mismong sa barangay ire-recycle ang mga naipong basura gamit ang eco-brick machine para mapakinabangan pa.

Watch more in iWantTFC