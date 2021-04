Babae nanganak habang nasa RoRo vessel; midwife mula Coast Guard tumulong

PASACAO, Camarines Sur—Isang 29-anyos na ginang na 7-buwan nang buntis ang napaanak sa sinasakyang passenger cargo ship o RoRo vessel sa Pasacao Port Martes ng umaga.

Ayon sa mga taga-Pasacao sub-station ng Philippine Coast Guard-Camarines Sur, nagsasagawa sila ng pre-departure inspection sa M/V Virgen de Peñafrancia na patungong San Pascual, Burias Island, Masbate, nang biglang magpasaklolo si Jemalyn Bello dahil nakararamdam na ng paghilab ng tiyan.

Sa pangunguna ni Seaman Second Class (SN2) Vincent Adrian Junior Balamban ng Maritime Environment Protection Unit, na isang registered midwife, ligtas na isinilang ng ginang ang sanggol na lalaki.

“Pag-respond po namin e nasa CR na si mother ‘tas palabas na po ulo ng bata,” ani Balamban.

Franco ang ipinangalan ng ina sa sanggol.

Pinuri naman ng mga netizen ang ginawa nina SN2 Balamban at mga kasama.

“Una sa lahat pasalamat ako sa Diyos at masaya akong makatulong sa kapwa natin at ginawa ko lang po ang tungkulin as public servant po as PCG po,” ani Balamban.

Samantala, dinala sa Bicol Medical Center sa Naga City ng Pasacao-Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ang mag-ina para sa dagdag na atensyong medikal.

— ulat ni Jonathan Magistrado

