ALAMIN: Ano ang pinambili natin at nasaan na ang mga bakuna vs COVID-19?

MAYNILA - Matindi ang tama ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ni Ernie Omela na tindero ng damit sa palengke.

Dahil dito, pinasok na rin niya ang pagbebenta ng gulay at kape. Pero bukod sa kita, inaalala rin ni Omela ang kalusugan ng pamilya.

"Sa trabaho namin, nasa labas po kami palagi. Marami kaming nakakahalubilo, mga taong hindi namin kilala," ani Omela.

"Kaya mas maganda may proteksiyon ka na sa katawan po. Hindi lang po sa mga face shield, mas maganda na agahan ang pagdating ng bakuna para makagalaw na ang lahat ng tao," dagdag niya.

Sa higit 100 milyong populasyon, target ng gobyernong mabakunahan kontra COVID-19 ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino ngayong taon. Para magawa iyan, kailangan ng nasa 140 milyong doses ng bakuna.

Aabot sa P82.5 bilyon ang kabuuang budget para sa nationwide COVID-19 vaccination program.

Ang P2.5 bilyon ay galing sa pondo ng Department of Health ngayong 2021. Aabot naman sa P10 bilyon ang pinondohan sa ilalim ng Bayanihan 2 law.

Samantala, higit P58 bilyon o katumbas ng $1.2 bilyon ang inutang ng gobyerno mula sa World Bank, Asian Development Bank (ADB), at Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Ang natitirang higit P11 bilyon, gagamitan ng unprogrammed funds— na ibig sabihin mula sa savings o kaya ay uutangin.

"These institutions, itong World Bank, ADB, and AIIB, will be the one to directly pay the vaccine manufacturer. Such that the money will not pass through the Philippine government," ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Rolando Toledo.

Mula sa mga pondong ito, P66.58 bilyon ang awtorisado na ng DBM na ipambili ng bakuna, yaon sa DOH. At mula sa jalagang iyan, aabot sa 7.76 porsiyento o higit 11 porsiyento ng allotment ang naibayad na sa COVID-19 vaccine manufacturers.

Samantala, higit P13 bilyon o halos 1/5 ng available COVID-19 vaccine funds ang na-obligate, o naka-commit na paunang bayad para sa 27.5 milyong doses ng bakuna.

Hindi pa masabi ng pamahalaan sa ngayon kung magkano ang presyo ng iba’t ibang bakuna dahil sa non-disclosure agreements sa manufacturers. Pero ilalabas din daw ito sa publiko kung "legally possible" na.

Sa ngayon, wala pa sa kalahati ng available na pondo para sa COVID-19 vaccines ang naiko-commit sa mga manufacturer, kahit pirmado na ang kontrata para sa milyon-milyong doses na isu-supply sa Pilipinas ng limang COVID-19 vaccine manufacturers.

"'Pag definite na ang delivery niya, doon tayo nagbabayad talaga. Para at least, maganda ang ating due diligence," ani Vaccine Czar Carlito Galvez Jr.



Dagdag pa ni treatment czar Leopoldo Vega: "Ang kailangan natin makita talaga, 'yung kanilang commitment to deliver. After the purchase request, we have a 15 percent advanced payment, and then once there is a delivery, we pay it accordingly."

Pagkatapos ng bakunahan, saka magsisimula magbayad sa mga inutang, na mababa sa one percent per annum ang interes.

"The repayments will happen starting 2024 or 3 years from now, and the last payment will come in at 2039," ani Finance Undersecretary Mark Joven.

Tanong naman ng marami: kung may pondo naman, nasaan ang mga bakuna? Sa higit 3.5 milyong doses kasi ng COVID-19 vaccine na dumating sa Pilipinas, halos kalahati ay donasyon pa ng China at COVAX Facility ng World Health Organization.

Dalawang milyong doses pa lang ng mga biniling bakuna mula Sinovac ang naide-deliver sa ngayon.

Ayon kay Galvez, naipit ang suplay ng bakuna dahil tinutukan muna ng ilang vaccine manufacturing countries ang pag-supply sa kani-kanilang bansa.

Puna ng ilan, kung mas maaga sanang bumili ng COVID-19 vaccines ang bansa ay baka mas maaga rin itong nai-deliver.

Pero ayon kay Galvez: "Kahit mayroon tayong pera, mayroon tayong kakayahan na bumili, at kahit una tayong nagbili ng bakuna, hindi pa rin po 'yun insurance. Normally, ang mga nakakuha ng vaccine, majority is one, during the research, 'yung R&D ng bakuna, 'yung nag-finance na country. At nakikita po natin, 'yung mge countries na may production, sila po ang nagkakaroon ng vaccine security."

Sa kabila niyan, may 2 milyong doses pa rin ng bakuna na nakatakdang dumating ngayong Abril, higit 4 na milyong doses sa Mayo, at halos 8 milyong doses sa Hunyo.

Inaasahan namang ide-deliver ang bulto ng mga bakuna sa bansa sa huling 6 buwan ng taon.