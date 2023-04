Larawan mula kay Mayor Denver Chua/Facebook

Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay 22-A sa Cavite City ngayong Miyerkoles ng hapon, sabi ng lokal na pamahalaan.

Wala pang naiulat na nasaktan sa sunog, ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua. Pero sa paunang tantiya, nasa 20 hanggang 30 bahay aniya ang nasunog.

Malakas ang hangin kaya nahirapan ang mga bombero na makontrol ang apoy, sabi ng alkalde.

Gawa rin sa umano light materials at dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang sunog.

"Dumating ang helicopter ng Air Force para tulungan tayo na buhusan ang mga nasusunog na bahay," sabi ni Chua sa isang post sa Facebook.

Dagdag ng alkalde, nagkagulo ang mga residente na apektado ng sunog.

"Medyo chaotic ang ating sitwasyon dito, as of the moment 'yung fire naman is nakokontrol na," ani Chua.

Nasa 15 pamilyang nasunugan ang tumuloy pansamantala sa Ladislao Diwa Elementary School, ani Chua. Mayroon din aniyang mga pamilya ang nasa St. Peregrine Chapel sa Sta. Cruz.

Sabi ni Chua, nakahanda ang City Social Welfare and Development Office para sa pangangailangan ng mga nasunugan.

Inaalam pa kung ano ang dahilan ng sunog.