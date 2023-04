Araw-araw may natatanggap na text messages si Rose Lyn Marata na nanghihikayat sa kaniyang sumali sa online games.

Pero ikinagulat niya ang isang alert na nakuha mula sa isa umanong bangko na nagsasabing naka-hold na ang kaniyang account doon.

"Nagtaka ako bakit may mga account ako sa iba't ibang bangko eh wala naman akong in-apply na transaction sa ibang bangko kaya nagulat ako bakit naka-hold... Baka scam din minsan kaya natatakot ako mag-reply sa number lang," ani Marata.

Ilang bangko na ang nag-abiso sa kanilang account holders na huwag basta-basta i-click ang mga link na natatanggap sa mga nagpapakilalang bangko.

Maaari kasi umanong smishing ito, na isang uri ng fraud kung saan ginagamit ang pangalan ng mga kompanya tulad ng mga bangko para mahikayat ang isang tao na ibigay ang personal na impormasyon tulad ng mga password at account number.

Dahil dito, nagbabala ngayong Miyerkoles ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na posibleng tumaas ang bilang ng text scams tulad ng smishing matapos na palawigin ang SIM registration period.

"Unfortunately, with this announcement of the 90-day extension, expect text scams will increase again because we've given them a 90-day window to continue with their nefarious activities," ani DICT Secretary Ivan John Uy.

Sa SIM Registration Act, maaaring i-extend ang deadline nang hanggang 120 days, pero para sa DICT ay sapat na ang 90 araw para mairehistro ang natitirang 20 milyon SIM cards.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi dapat pahabain ang extension ng SIM registration para masolusyonan ang text scams.

Nanindigan din ang DICT na wala nang ibibigay na kasunod na extension kaya dapat sumunod na ang mga subscriber para hindi maputulan ng serbisyo matapos ang 90 araw.

Dinepensahan naman ng kagawaran ang planong unti-unting pagtanggal sa serbisyo ng mga telco kung hindi agad mag-register.

"Hindi nila siguro nararamdaman kung ano 'yong effect or ano ang 'yong repercussion kung maputulan sila ng service. Medyo out-of-the-box approach po ito," ani Uy.

Para naman sa ilang telco, walang paglabag sa karapatang pantao ang gradual deactivation.

May natanggap na rin umanong incentive ang mga nagpaparehistro.

"At some point we incentivized our customers who have registered with additional 1GB data. So the incentive is there," ani Yoly Crisanto, chief sustainability and corporate communications officer ng Globe.

"Unfortunately, some customers still do not feel the urgency... so that is what the DICT is trying to do. They want some customers to feel the pinch," ani Crisanto.

Una nang sinabi ng Smart Communications na mahihirapang gawin ang gradual deactivation dahil sa maigsing panahong paghahanda para rito.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News