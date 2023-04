Mahigit 74,000 trabaho na ang maaaring apply-an sa job fair ng Department of Labor and Employment (DOLE) para sa darating na Labor Day.

Ayon sa DOLE, nasa 73,779 ang job vacancies sa taunang labor day job fair, at maaari pang dagdagan habang papalapit ang Labor Day sa Mayo 1.

Nasa 800 employers naman ang lalahok dito.

Karamihan sa mga trabaho ay galing sa business process outsourcing, manufacturing, financial and insurance activities, manpower services at sales and marketing

May 40 venue ang job fair sa buong bansa pero sa SMX Convention Center sa Pasay ang main venue na bukas na simula Abril 30.

Paalala naman sa mga aplikante na siguruhing magdala ng sapat na kopya ng resume, diploma, transcript of records at certificate of employment kung dati nang nagtatrabaho.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News