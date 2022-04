Passengers wait for their bus ride at a terminal in Quezon City on April 12, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Paiimbestigahan na sa Kamara ang window hour scheme para sa provincial buses dahil sa perwisyong nararanasan ng mga pasahero.

Ang Bayan Muna, naghain ng House resolution para maimbestigahan ang window hours scheme na ito sa provincial bus at pansamantalang itigil muna habang hindi pa malinaw ang solusyon.

"Hindi nasasaayos e. It's turning the situation worse. Imbes na 'yung ine-envision sa commuting public," ani Bayan Muna party-list Rep. Ferdinand Gaite.

"We hope na ito muna ay ipatigil hanggang sa magkaroon ng masusing pag-aaral kung paano ito mae-ensure na smoothly maisasagawa ito for the betterment of transport system sa bansa."

Ilan sa mga pasahero gaya ni Christopher Aquino, 7 oras ang ginugugol sa biyahe. Ito ay mula sa Pampanga papunta sa trabaho sa Maynila at pauwi ulit ng Pampanga.

"Sana ibalik na lang sa dati 'yung ruta ng mga bus kasi sobrang hirap po talaga para sa mga commuters. Araw-araw sobrang hirap po talaga," aniya sa panayam ng ABS-CBN News.

Sa Cubao, Quezon City naman, inabot na ng disoras ng gabi ang mga pasahero kakahintay sa mga bus palabas ng Metro Manila.

Higit 1 linggo nang ganito ang nararanasan ng mga pasahero mula nang ipatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ang window hours scheme para sa mga provincial bus.

Sa ilalim ng window hours scheme, pagsapit ng ala-5 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi ay hanggang integrated terminal exchanges lang ang mga bus mula probinsiya.

Pero sa North Luzon Express Terminal sa Bocaue, Bulacan, matumal ang dating ng mga pasahero. Mas pinipili ng mga papuntang Maynila ang nakagawiang hintuan ng bus malapit sa Bocaue exit.

Mghahabol naman sa oras para dinggin kung magkakaroon ng imbestigasyon dahil adjourned ang mga pagdinig sa Kamara. Malapit na rin ang halalan.

Ang solusyon pansamantala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maglagay ng rescue buses o augmentation buses sa Pampanga para dalhin ang mga pasahero sa NLET sa Bulacan.

Pagdating dito ay may libreng sakay papuntang Araneta City Bus Terminal sa Quezon City o Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Parañaque.

"We do encourage for now 'wag patulan ang colorum, 'wag nating patulan ang taxi for now. Dun muna tayo sa augmentation habang inaayos natin ang problema sa provincial bus po," ani LTFRB executive director Maria Kristina Cassion.

Nakikiusap rin ang LTFRB sa publiko na pagbigyan o subukan ang paggamit ng mga ITX.

