Inilabas na ng Philippine National Police BARMM ang artist’s sketch ng tinuturing na person of interest sa nangyaring pagsabog sa isang bus ng Rural Transit sa Barangay Making, bayan ng Parang, Maguindanao Linggo ng umaga.

Ito ay mula sa testimonya ng mga pasahero ng bus na tumutugma naman sa larawang nakuha mula sa CCTV sa loob ng bus. Ang lalaki ang isa sa 23 pasahero na bumaba bago ang naganap na pagsabog.

Bumuo na ng special investigation task group ang PNP BARMM na tututok sa imbestigasyon.

“Based po sa nakuhang impormasyon ng ating mga imbestigador, wala na naman pong mga demands, walang insidente that can be attributed to extortion. Kaya ang lumalabas ngayon na angle of investigation is the rivalry between van operators at ng Rural Transit Bus,” mungkahi ni PNP BARMM regional director Police Brig. Gen. Arthur Cabalona.

Ayon sa PNP BARMM, mula sa cellphones, blasting caps, high explosives na may pako, at scrap metals ang ginamit bilang IED components.

Napag-alaman din ng awtoridad na bukod sa bombang sumabog, isang secondary IED rin ang natagpuan ng EOD team sa isa pang bahagi ng bus na agad na dinisrupt.

Nagpapagaling sa ospital ang anim na sugatan sa pagsabog, kabilang ang konduktor ng bus.

Galing sa General Santos City ang bus at patungo ng Dipolog City.

Kumuha ito ng mga pasahero sa Cotabato City. Nag-stop over sa Parang upang makapag-agahan ang mga pasahero nang mangyari ang pagsabog.

Ipinag-utos naman ni sa lahat ng PNP units na paigtingin ang security measures nito sa mga daanan, terminal at iba pang matataong lugar.

Kinondena naman ni Maj. Gen. Juvymax Uy, commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division, ang nasabing insidente at pinayuhan ang publiko na manatiling maging alerto at mapagmatyag laban sa mga may gawa ng pag-atake.

Dagdag pa nito na agad na ireport sa kinauukulan kung mayroong kahina-hinalang indibidwal at aktibidad sa kanilang mga komunidad. – Ulat ni Lerio Bompat