P136-M halaga ng shabu nasamsam sa Cavite

Kuha ng PNP DEG

(UPDATE) Nasa P136 milyong halaga ng shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite Lunes ng gabi.

Tatlong suspek ang nahuli habang 2 iba pa ang nakatakas, ayon sa PNP Drug Enforcement Group.

Ayon sa mga awtoridad, ang mga nahuling suspek ay isa sa mga source ng shabu at nagbebenta ng bulto-bultong halaga ng ilegal na droga sa NCR, Cavite at mga karatig-siyudad at munisipalidad.

Dinala sa Camp Bagong Diwa, Taguig City ang mga nahuling suspek na mahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.— Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC