P136-M halaga ng marijuana nasamsam sa Cavite

Nasa P136 milyong halaga ng marijuana ang nasabat ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite, Lunes ng gabi.

Tatlong suspek ang nahuli habang dalawang iba pa ang nakatakas, ayon sa PNP Drug Enforcement Group.

Ayon sa mga awtoridad, ang mga nahuling suspek ay isa sa mga source ng shabu at nagbebenta ng bulto-bultong halaga ng ilegal na droga sa NCR, Cavite, at mga karatig-siyudad at munisipalidad.

Dinala sa Camp Bagong Diwa, Taguig City ang mga nahuling suspek na mahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.—Ulat ni Gracie Rutao

