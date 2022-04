Overseas Voting sa Milan, isang linggong naantala

Isang linggong naantala ang botohan sa Milan, Italy dahil hindi agad dumating ang mga balota. Sa Roma naman nagkalituhan noong mga unang araw ng botohan dahil sa pag-aakala ng iba na pwedeng bomoto sa embahada.

MILAN

Noong April 9 dapat nagsimula ang overseas voting sa Milan pero naantala ang botohan dahil hindi dumating ang mga election paraphernalia galing sa COMELEC.

Nitong April 13 hanggang 15 natanggap ang batch ng mga balota at mailing packets. Kaya double time sa pag-beripika ng mga balota ang konsulado para maipadala sa mga botante.

“Ready po kami ngayon to distribute the ballots, the packets to those who requested earlier, ‘yun pong hindi mga nag-request sa amin ipo-poste po namin ‘yon,” sabi ni Consul General Bernadette Fernandez, Philippine Consulate sa Milan.

Nilinaw ni Consul General Bernadette Fernadez na ang mga botante lang na nag-email at nag-request ng personal pick-up ang maaring makakuha ng kanilang balota sa konsulado.

Noong April 18, marami sa mga kababayan ang nagtungo sa konsulado sa Milan sa pag-asang makaboto pero nadismaya sila dahil sa umano’y magulong proseso ng pagboto.

“Magulo talaga kaya nawalan ako ng eager na magtanong, dito na lang ako sa labas,” sabi ni Ronald Cabactan, botante sa Milan.

“Nakalista na ako doon pero nagbabakasali akong makakapasok dahil may trabaho na po whole week so kailangan yung time,” sabi ni Marina, botante sa Milan.

“Nagpunta ako sa pila ng senior pero pinahirapan din nila kasi kailangan pa pala nakalista o may email. Kami naman nag-email kaya lang syempre matanda na ako hindi ko agad makita sa aking cellphone. Awa naman ng Diyos ay nakaboto naman,” sabi ni Myrna Aquino, botante sa Milan.

Pero nagbigay naman ng konsiderasyon ang konsulado para sa mga kababayan na pumila para ma-pick-up ang kanilang balota kung ayaw nila itong matanggap sa koreo.

“But today because of the crowd, I allowed one member of the public to get some names and their telephone numbers. As soon as we get their complete packets, we will call them up and we will have them come back here,” dagdag ni Congen Fernandez.

Binigyang linaw naman ni Consul at Head ng Special Ballot Reception and Custody Group Norman Padalhin ang mga iregularidad na inireklamo ng mga kababayan.

“The materials that were shipped to us kulang pa, actually we're still waiting for one more box, so we were compelled to sort of improvise a bit. We have yet to receive feedback from COMELEC but right now the procedures that we are following are all in accordance with Comelec resolution 10751,” saad ni Consul Norman Padalhin.

Naghihintay pa rin ang konsulado ng guidelines galing sa COMELEC kung kailan pwedeng simulan ang personal voting kung saan ang mga botante mismo ang magfi-feed ng kanilang mga balota sa vote counting machines o VCM.

ROME

Sa Roma, may kalituhang hatid ang mga unang araw ng postal voting sa Philippine Embassy.

“Nung first day talaga ng pagboto, dun lang kami nagkaroon ng problema dahil nga dun sa ‘di pagkakaunawaan na yung mga botante, sa laki ba naman ng embassy ng Rome, Italy ay pinapalabas pa po,” sabi ni Digna Andrin, Poll watcher ng Lakas-CMD.

Paliwanag ni Consul General Donna Celeste Feliciano-Gatmaytan, ipinatutupad sa Roma at mga bansang nasa jurisdiction ng embahada ang postal mode of voting.

“Nasa postal mode of voting, wala po tayong awtoridad para magpaboto sa loob ng embassy at hindi po tayo personal mode of voting,” saad ni Congen Donna Celeste Feliciano-Gatmaytan, SBEI chairperson.

Humingi na rin ng clearance ang Philippine Embassy sa COMELEC na magtalaga ng polling booths para sa mga botante at sa ganun ma-fill out ng kanilang mga balota sa embahada.

Paliwanag pa ng embahada, una na silang nag-abiso na personal nang makukuha ang balota hanggang noong April 17.

Ang mga Pilipinong hindi nakipag-ugnayan sa embahada ay matatanggap ang kanilang balota mula sa Poste Italiane.

May paalala rin sa mga kababayan na may mali o hindi kumpletong address at mga botante na naka-care off sa Philippine Embassy ang address.

“Pinublish namin ung mga names nila at hindi namin yun imi-mail-out. We will wait for them to come here and get their mailing packets. Kasi hindi rin siya tatanggapin ng Poste Italiane, with incomplete address,” saad ni Vice Consul Ma. Claribel Ochoa, SBEI chairperson.

Magkakaroon din ng mobile voting kasabay ng mobile outreach sa ilang lugar.

Italya ang may pinakamaraming registered voters sa Europa na aabot ng higit 38-libong botante. Sumunod ang UK na may higit 30-libo at pangatlo naman ang Spain na may higit 20-libo.

(Kasama ang ulat ni Jackie de Vega sa Rome, Italy)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa nagaganap na overseas voting sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: