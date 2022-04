Overseas Pinoy Voters dumagsa sa Philippine Embassy sa Riyadh

RIYADH - Humigit kumulang dalawang libong OFWs sa Riyadh, Saudi arabia ang dumagsa sa Philippine Embassy para bumoto pero ilang Filipino overseas voters inireklamo ang halos tatlong oras na pagpila para lang makaboto.

Sinamantala ng maraming Pinoy ang kanilang day off nitong weekend at dumagsa sa embahada sa Riyadh para makaboto.

“Pinili po naming ngayong weekend, kasi ito lang po yung araw na libre kami para bumoto, kasi nahihirapan kami umalis sa trabaho during working hours,” sabi ni John Michael Paculan, OFW voter sa Riyadh.

Handa naman ang embahada sa pagtanggap ng sunod-sunod na pagdating ng mga botante.

“We amply anticipated the surge of people this weekend, it’s quite expected. We had some, more than 2,000 voters that came in the embassy,” sabi ni Ambassador Adnan Alonto, Philippine Embassy sa Saudi Arabia.

Pero may ilang inireklamo ang tagal at haba ng pila ngayong Halalan 2022 kumpara sa nakaraang overseas voting.

“Ito lang talaga yung election na tinagalan kami at inabot kami ng tatlong oras sa ka-kaboto. Kasi last election inabot lang kami ng 10 minutes,” sabi ni Willie Alvarez, OFW voter sa Riyadh.

May payo naman ng embahada para hindi masyadong matagalan sa pagboto.

“Mas mabuti na bumoto kayo during weekdays kung kaya rin ninyo or magkaroon kayo ng pagkakataon sapagkat ang weekend votation, although ok naman, (pero) mahaba ang pila,” payo ni Ambassador Adnan Alonto, Philippine Embassy sa Saudi Arabia.

Nawawalang pangalan naman sa voters list ang reklamo ng iba. “Dati na akong botante tapos pagdating ko rito wala yung pangalan ko. Ang layo pa naman ng pinanggalingan ko,” sabi ni Jess Densing, OFW sa Riyadh.

“If your name is not on the CLOV or the Certified List of Voters, there’s hardly anything we can do about it because that is a matter that only the COMELEC can decide on.” paliwanag ni Alonto.

Kung dati nang rehistrado at wala ang pangalan sa certified list of voters ng Comelec, maaaring mag-email sa ov.concerns@comelec.gov.ph.

“Email the COMELEC, sabihin nyo kung bakit kayo dapat kasama, mag-present kayo ng proof. Once na sumagot ang COMELEC na payagan kayong bumoto, papayagan namin kayo bumoto,” dagdag ni Alonto.

Ayon sa datos ng COMELEC, may 282,605 total registered overseas voters sa Saudi Arabia, pangalawa sa UAE na may 290,182. Tuloy-tuloy naman ang Overseas Filipino Voting sa iba pang embahada at konsulado sa iba-ibang bansa.

Panawagan ng embahada huwag nang hintayin pa ang May 9 deadline kung kailan inaasahan ang mas mahabang pila dahil maraming gustong humabol.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

