OAV, maaring isuspinde sa Ukraine at Afghanistan

MANILA – Maaring isuspinde ang overseas voting at ideklara na ng COMELEC ang failure of election sa Afghanistan at Ukraine.

Sa isang hearing sa Kamara kamakailan, sinabi ni COMELEC Director Sonia Bea Wee-Lozada na mahihirapang makaboto ang mga registered overseas voters sa nasabing mga bansa dahil sa ongoing mandatory repatriation doon.

“There are two other countries that we likewise have pending reports from the DFA that we need also to declare possible suspension or even failure of elections in those two countries, specifically Afghanistan due to the mandatory repatriation,” saad ni Wee-Lozada.

Ayon sa datos ng COMELEC, may 1,697,090 registered Filipino voters overseas, kasama ang 27 sa Afghanistan at 15 sa Ukraine.

Pansamantala ring sinuspinde ng COMELEC ang overseas voting sa Shanghai, China dahil sa nagaganap sa mahigpit na lockdown doon bunsod ng pagtaas ng COVID-19 cases. Dagdag ni Wee-Lozada, suspindido na ang overseas voting sa mga bansang Algeria, Chad, Tunisia, Libya, at Iraq dahil sa security concerns.

May kabuuang 1,972 registered voters ang apektado sa suspensyon ng overseas voting at failure of election sa mga nabanggit na mga bansa.

Tinuldukan na rin ng COMELEC ang mga panawagan na i-extend ang overseas voting dahil hindi ito pinahihintulutan ng Konstitusyon.

Ayon kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ayon sa batas hanggang May 9 na lang ang overseas voting kasabay ng halalan sa Pilipinas.

"The extension is not happening because we only have until May 9, Philippine time. We cannot extend beyond May. That would be a violation of the Constitution,” paliwanag ni Casquejo.

Ang overseas voting ay nagsimula noong April 10 at tatagal hanggang sa election day, May 9 sa Pilipinas. Mga national positions tulad ng president, vice-president, senator, at party-list groups ang maaring iboto ng overseas voters.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: PNA website