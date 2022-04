Nag-aayos ng tent ang ilang tindero sa San Fernando public market sa La Union noong Abril 23. Isa ang La Union sa mga lugar na tinututukan ng Department of Health matapos makakita roon ng positibong growth rate ng COVID-19 cases. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Aabot sa 19 na lugar sa bansa ang binabantayan ng Department of Health matapos makitaan ng positibong growth rate ng COVID-19 cases.

Kasama sa binabantayan ang mga sumusunod na lugar:

Davao de Oro

Ilocos Norte

Apayao

Oriental Mindoro

La Union

Zambales

Davao Occidental

Bukidnon

Angeles City

Davao City

Cagayan de Oro City

Butuan City

Aklan

Naga City

Antique

Sultan Kudarat

Catanduanes

Ilocos Sur

Maguindanao

Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kahit na tumaas ang growth rate ng mga nabanggit na lugar, nananatiling mababa ang ilang panukatan (metrics).

"Those 19 areas which have been observed to show a positive two-week growth rate, their ADAR, their average daily attack rate is even less than one. Para 'yan maging moderate, from low to moderate risk, kailangan between 6 and 18 per day per 100,000 population. E ang baba. It's not even less than 6, it's less than 1," ani Duque.

Nananatili ring mababa ang health care utilization ng mga lugar.

Sa ngayon, ang BA.2 ang pre-dominant na sublineage ng coronavirus omicron variant sa Pilipinas.

Pero lumalabas na may panibagong mutation sa BA.4 at BA.5 variant na sinasabing nakakapagtaas sa abilidad ng virus na iwasan ang immunity ng tao.

Pero ayon kay Fr. Nic Austriaco ng OCTA Research, hindi pa naman nakikitang tumataas ang bilang ng mga naa-admit sa mga ospital bunsod nito.

"BA.4 and BA.5 are more transmissible than BA.2 but not more deadly. It is likely that they may lead to increase in cases, they will be higher than the 300 per day, but not an increase in hospitalization," ani Austriaco.

Kamakailan ay naitala ang 726 COVID-19 patients na severe o kritikal ang kalagayan nitong Lunes, na mas mataas sa 664 na naitala noong nakaraang linggo.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News