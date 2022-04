Bus papuntang Maynila, problema pa rin sa Pampanga

Halos walang biyahe sa Dau Mabalacat City bus terminal sa Pampanga nitong Lunes, mula pa noong nakaraang linggo, dahil sa pagpapatupad ng MMDA ng "window hour" para sa mga provincial bus na papasok ng Metro Manila.

Ilang mga pasahero ang dalawang oras na pumila sa terminal pero wala pa rin silang nasakyang bus papuntang Maynila.

Bukod sa tagal ng paghihintay, pinangangambahan nilang hindi nasusunod ang proper physical distancing dahil sa dagsa ng mga kapwa pasahero.

“Mainit po tapos siksikan po, dapat po 1 meter distance, kaso po wala nang 1 meter distance,” ani Jana, isang pasahero.

Mula alas 5 ng madaling araw hanggang 10 ng gabi, hanggang sa mga integrated terminal exchange sa Bulacan at Paranaque City na lang ang mga provincial buses.

Ngayong Lunes, umabot uli sa libu-libong mga pasahero ang natengga sa terminal na paluwas ng Maynila.

“Nandun pa rin kami sa estimate na 3,000,” ani Elmer Lopez, terminal manager.

Hiling ng mga pasahero, ibalik na sana dati ang sitwasyon ng mga biyahe ng bus dahil sa dami kasi ng tao, umaabot na sa labas ng terminal ang pila.

May bata at matanda, mga nabibilad sa araw, meron ding mga nababasa sa ulan habang naghihintay ng masasakyan.

“Dapat po mabalik na sa dati, 'yung marami na pong bus kaagad, hindi na po nahihirapan ang mga tao nababasa pa ng ulan,” ani Jana.

Sa ngayon, bukod sa mga unit ng mga bus operator na may special permit, nagpadala na rin ng karagdagang mga 14 rescue bus ang LTFRB hanggang Philippine Arena, kung saan may mga on-stand by buses na maghahatid sa kanila ng libre papuntang Metro Manila.

Pero sa dami ng pasahero na bumabyahe araw araw galing norte, kulang na kulang ang mga bus na ito.—Ulat ni Gracie Rutao

