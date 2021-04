DOH, hospital group pabor sa pagpapalawig ng MECQ

MAYNILA — Pabor ang Department of Health (DOH) na palawigin pa nang 1 o 2 linggo ang implementasyon ng modified enhanced community quarantine (MECQ) sa Metro Manila at mga katabing probinsiya para makontrol ang pagkalat ng COVID-19.

"Kinakailangan ipagpatuloy ang MECQ for another week or two dahil nga 'yung ating health system capacity hindi masyadong nag-i-improve pa sa ngayon. Ipagpatuloy muna natin ang MECQ para kitang-kita o malaki ang pagbaba ng mga bagong kaso at magkaroon ng reversal ng trend," sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

Sa Martes pa nakatakdang pag-usapan ng IATF ang ipapataw na quarantine classification sa buong bansa sa Mayo, at posibleng si Pangulong Rodrigo Duterte na umano ang mag-anunsiyo nito sa Miyerkoles.

Ang Metro Manila mayors naman, wala pang napagkasunduang rekomendasyon sa ngayon.

Ayon sa DOH, bahagyang bumaba ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa 9,500 daily average mula sa 10,800 average noong nakaraang linggo.

Pero kailangan pa rin umanong tuluyang ma-decongest ang mga ospital.

"Alam naman natin kung bababa o magli-lift tayo ng restrictions alam natin na medyo tataas ang mga kaso. Alam natin pag tinuloy natin ang ganitong MECQ o ganitong restriction magsa-stabilize tayo," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Pabor din ang Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) sa pagpapalawig ng MECQ.

Ayon kay PHAP president Dr. Rene de Grano, maganda man ang naging epekto ng ECQ at MECQ ay hindi pa rin dapat maging kampante.

"Sana po siguro mas magandang i-extend muna ang MECQ dahil po pagka nagkaroon tayo ng panibagong surge baka hindi na kayanin ng ating health care system," aniya.



—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC