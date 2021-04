Hotel sa Naga, namahagi ng lugaw, nagbukas ng mala-buffet na community pantry

Nagmistulang buffet table ang community pantry na binuksan ng Villa Caceres Hotel sa Naga City. Larawan mula kay Lyn Palmiano-Santy.

NAGA CITY—Mistulang may pa-buffet ang kilalang hotel sa Magsaysay Avenue sa Naga City nang ilunsad nito ang bersyon nila ng community pantry nitong Biyernes.

Ayon sa general manager ng Villa Caceres Hotel na si Lyn Palmiano-Santy, pinilahan ng marami ang kanilang pantry kaya agad naubos ang inilatag nilang sari-saring gulay at grocery items sa unang araw nito.

Tinawag nila itong "Table of Hope and Solidarity with Love".

“Grabe po yung dumating na tao on the first day kaya naubos lahat yung naipon namin na papamigay. Nagshare po kami mga employees pati ang may ari,” ani Santy.

Kasabay ng pagbubukas ng pantry, nakiisa ang hotel sa "National Lugaw Day", kung saan nakapamahagi sila ng 3,500 bowls ng lugaw sa mga Nagueño noong kaarawan ni Vice President Leni Robredo.

Niluto ng mga chef ng hotel ang lugaw.

“The hotel would also like to thank its employees and those who contributed manpower in executing this project. May this inspire others to help during these difficult times,” pahayag ng hotel sa isang Facebook post.

Sa ngayon, sarado muna ang community pantry ng hotel pero nag-iipon daw ang mga empleyado ng pondo para sa pagbubukas muli nito.

Noong isang taon, tatlong buwang namahagi ng food packs ang hotel sa daan-daang frontliners sa mga ospital at nagbabantay sa Naga City border control points.

-ulat ni Jonathan Magistrado

